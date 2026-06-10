Lärare F-3 till Vilbergsskolan
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2026-06-10
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Vill du arbeta i ett starkt lärarlag där samarbete, hög kvalitet och elevernas utveckling står i centrum? Trivs du med att undervisa tillsammans med kollegor och skapa en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö för yngre elever? Då kan du vara vår nya lärare i årskurs 3 på Vilbergsskolan.
Vilka är vi?
Vilbergsskolan är en F–6-skola i Norrköping med cirka 340 elever och ett starkt kollegium med hög behörighet och stort engagemang för verksamhetsutveckling. Här arbetar vi tillsammans med hög arbetsmoral, mycket arbetsglädje och en tydlig tro på att alla elever är allas ansvar.
På skolan arbetar enbart legitimerade lärare i samtliga verksamheter. År 2025 tilldelades vi Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris, ett kvitto på att både elever och medarbetare trivs, mår bra och lyckas i sina uppdrag.
Vi har en stark tilltro till samarbete, både i arbetslagen och i undervisningen. Genom vårt arbetssätt med flerlärarskap skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande samtidigt som vi tar gemensamt ansvar för undervisning, relationer och skolutveckling.
Vi befinner oss dessutom i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans bygger en helt ny skola inför inflyttning höstterminen 2028.Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en extra lärare till vårt F–3-team med placering i årskurs 3 under läsåret 2026–2027.
Du kommer att ingå i ett tvålärarskap där ni tillsammans planerar, genomför och följer upp undervisningen. Genom det nära samarbetet skapar ni en undervisning som möter elevernas olika behov och ger goda förutsättningar för både kunskapsutveckling och trygghet.
Som lärare hos oss har du ett starkt fokus på undervisning och lärande samtidigt som du arbetar aktivt med relationer, motivation och studiero. Du samarbetar nära kollegor, elevhälsa och skolledning och bidrar till skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Vi söker dig som vill vara en aktiv del av ett arbetslag där man hjälper varandra, delar erfarenheter och tillsammans tar ansvar för elevernas utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs F–3 och har erfarenhet av undervisning i grundskolan. Du har behörighet att undervisa i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik.
Du har lätt för att skapa och utveckla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom ett tydligt och tryggt ledarskap skapar du goda förutsättningar för lärande och delaktighet.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar ditt språk efter mottagaren. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet och har höga förväntningar på både dig själv och eleverna.
Vi söker också dig som har god självkännedom, är trygg i din yrkesroll och kan behålla lugn och fokus även när arbetstempot är högt eller situationer blir utmanande.
Du trivs med att samarbeta, delar gärna med dig av dina erfarenheter och ser styrkan i att utveckla undervisningen tillsammans med andra.
För rollen krävs det att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstid på heltid
Längd på anställning: 1 år med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning utifrån verksamhetens behov och förutsättningar
Tillträdesdatum: 8 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 19 juni
Kontakt: Rektor Jenny Sajjadi, 011-153096
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
603 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9956622