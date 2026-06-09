Lärare F-3 till Treälvsskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-06-09
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Treälvsskolan är en F-9 skola med ca 330 elever med tillhörande fritidshem och fritidsgård. Vi har nära till friluftsliv och natur. Vid Treälvsskolan finns även idrottshall, simhall, multiarena och skridskobana.
Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer. Du kommer vara en viktig del i arbetslaget och skapar tillsammans med elever och kollegor förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
På Treälvsskolan arbetar vi i möjligaste mån med tvålärarsystem där två klasslärare delar ansvar för en klass. Tillsammans med din klasslärarkollega och övriga inom organisationen F-3 ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med målet att ge samtliga elever den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa de bästa förutsättningar för varje elev pedagogiska och sociala utveckling. Vi arbetar med PAX, som är en metod för att främja trygghet och studiero. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i åk F-3. Vi söker dig som har ett tydligt och starkt ledarskap i klassrummet samt förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar utifrån elevernas behov.
Du har ett starkt intresse att utveckla undervisningen och stödja elever i deras lärandeprocess.
Din elevsyn stämmer överens med läroplanens värdegrundsintentioner.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Du har ett starkt intresse att utveckla undervisningen och stödja elever i deras lärandeprocess.
Du har god förmåga att skapa goda relationer och är tydlig och strukturerad i ditt arbete.
Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Skolvägen 8 (visa karta
)
836 31 LIT Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Malin Lillemo malin.lillemo@ostersund.se +46761007986 Jobbnummer
9956234