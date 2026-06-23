Lärare F-3 till Södergårdsskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-23
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Du vet att lärglädje gör skillnad på riktigt. Det gör vi med. Hos oss bidrar du till något större genom att skapa ett lustfyllt lärande för våra barn och elever – varje dag, hela vägen!Ditt nya jobb
Hos oss får du arbeta med språkutvecklande arbetssätt med fokus på elevers språkförståelse, ordförråd och begreppsutveckling – särskilt viktigt i de tidiga skolåren. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga undervisning där samverkan mellan lärare och verksamheter står i centrum. Målet är att ge eleverna goda möjligheter till lärande och en likvärdig undervisning, där vi gemensamt utgår från analyserade utvecklingsbehov.
Vi har ett särskilt fokus på tillgänglig undervisning och att skapa lärmiljöer som möter alla elevers olika behov och bakgrund. Du kommer att ingå i en lärgrupp som leds av förstelärare, där ni tillsammans utvecklar undervisningen och stärker kollegialt lärande.
Just nu implementerar vi IBIS – inkluderande beteendestöd i skolan. Det är ett förebyggande och strukturerat arbetssätt som syftar till att skapa trygg studiero, tydliga förväntningar och ett positivt skolklimat. IBIS bygger på att hela skolan arbetar gemensamt med tydliga regler, positiv förstärkning och tidiga insatser.
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen och andra styrdokument. Du blir en del av ett arbetslag där samarbete är en viktig del av uppdraget.
Du arbetar aktivt för att utveckla elevernas kunskaper, förmågor och tilltro till sin egen förmåga. Du värdesätter goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till en trygg och trivsam skolmiljö som främjar lärande och utveckling.
Välkommen till oss
Södergårdsskolan i Huskvarna är en F–6-skola med cirka 440 elever. Skolan är belägen på Söders höjder, omgiven av vacker natur. Våra skolhus är byggda 1911 och 1921 och är varsamt renoverade samt K-märkta.
Hos oss förbereder vi eleverna för en framtid i en föränderlig värld. Vi skapar goda förutsättningar för trygghet, lärande och hälsa. Södergårdsskolan är en inkluderande skola där alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och i gemenskap med andra.
Vi arbetar utifrån fyra grundpelare: självkänsla, respekt, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Vårt mål är att väcka nyfikenhet för lärande samt att både elever och personal ska känna lust och glädje i det dagliga arbetet.
Din kompetens
Utbildad lärare med lärarlegitimation i årskurs F-3 eller 4-6, alternativt kandidat som ännu inte fått sin lärarlegitimation eller är i slutet av sin utbildning.
Väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument.
Meriterande med erfarenhet av undervisning och arbete med elever.
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Grundläggande IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F.
För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare F-3.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Lise-Lotte Englund lise-lotte.englund@jonkoping.se 036-108077 Jobbnummer
9974583