Lärare F-3 till Hällesåkersskolan
Mölndals kommun / Grundskollärarjobb / Mölndal Visa alla grundskollärarjobb i Mölndal
2026-07-08
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Hällesåkersskolan är en idylliskt belägen byskola i östra Mölndal, med naturen, hästar och hagar nära inpå. Här går cirka 60 elever i årskurserna F–3. Vår verksamhet präglas av ledorden trygghet, gemenskap och lärande.
Vi arbetar i lärlag där skola, fritidshem och elevhälsoteam samverkar tätt för att skapa en sammanhållen och meningsfull dag för eleverna. Det nära samarbetet är en grundförutsättning i vår organisation och en viktig del i att lyckas med vårt uppdrag. Vi har ett inkluderande arbetssätt där vi tar ett gemensamt ansvar för alla elever och grupper.
Elevhälsoteamet är en integrerad del av verksamheten och finns representerad av flera yrkeskategorier, vilket möjliggör ett nära och förebyggande arbete. Tillsammans skapar vi en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö under hela dagen.
Hos oss är det viktigt att du är flexibel, lösningsfokuserad och beredd att bidra där behov uppstår. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat kollegium där vi tillsammans tar ansvar för verksamheten och ständigt utvecklar den för elevernas bästa.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
• Planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisning utifrån läroplanen (Lgr22).
• Skapa en trygg, tillgänglig och inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
• Arbeta med språkutvecklande undervisning, digitala lektionsstrukturer och kooperativt lärande för att stärka elevernas lärande och delaktighet.
• Främja trygghet, studiero och goda relationer genom ett tydligt och relationellt ledarskap.
• Samverka nära med kollegor, fritidshem, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att skapa en sammanhållen skoldag.
• Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete med fokus på PALS, SPSM:s NPF-modul och kollegialt lärande.
• Planera, dokumentera, följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
• Delta aktivt i lärlagsarbete, konferenser, fortbildning och övriga gemensamma möten.
• Bidra med ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt och ta ett gemensamt ansvar för hela skolans verksamhet.Kvalifikationer
• Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolans årskurser F3.
• Erfarenhet av undervisning i F3 är meriterande. Erfarenhet av åldersblandade klasser är en fördel.
• God kunskap om läroplanen (Lgr22) och grundskolans uppdrag.
• Förmåga att planera, genomföra och utveckla en tillgänglig, inkluderande och differentierad undervisning.
• Erfarenhet av eller intresse för att arbeta med språkutvecklande arbetssätt, digitala lektionsstrukturer och kooperativt lärande.
• Förmåga att skapa trygghet, studiero och goda relationer genom ett tydligt och relationellt ledarskap.
• God samarbetsförmåga och vilja att bidra till kollegialt lärande och skolans gemensamma utvecklingsarbete.
• Flexibel, lösningsfokuserad och beredd att bidra där behov uppstår samt ta ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.
• Trivs i en mindre verksamhet där nära samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen.
• God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg som stöd i undervisning, dokumentation och kommunikation.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en trygg, engagerad och ansvarstagande lärare som tar initiativ, har ett relationellt förhållningssätt och ser styrkan i att samarbeta. Du är flexibel, lösningsfokuserad och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du delar vår övertygelse om att alla elever kan och ska lyckas och vill tillsammans med oss fortsätta utveckla en skola där trygghet, gemenskap och lärande genomsyrar verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Intervjuer genomförs även under ansökningstiden.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt skollagen (2010:800) ska den som erbjuds denna anställning visa upp ett registerutdrag inför anställning. Kravet gäller personer som ska arbeta eller på annat sätt delta i verksamhet där barn och elever vistas. Registerutdraget får vid uppvisandet inte vara äldre än sex månader. Beställ gärna registerutdraget i samband med att du skickar in din ansökan, så att det finns tillgängligt om du erbjuds: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
437 92 LINDOME Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Sofi Ljungholm sofi.ljungholm@molndal.se Jobbnummer
9996797