Lärare F-3 till Centrumskolan
2025-09-08
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.
På Centrumskolan finns årskurser från förskoleklass till årskurs 6 och vi har 320 elever. Årskurserna har två klasser i varje årskurs och varje årskurs har ett årskurslag som arbetar nära tillsammans i flerlärarskap. Vi har ett fokus på våra utvecklingsområden Samsyn i bedömning och planering, undervisningsdesign och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska. Vi har ett eget bibliotek samt bibliotekarie på heltid. Vi har stort fokus på våra tre utvecklingsområden där vi samarbetar tätt med all vår personal.
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Som medarbetare på skolan ingår du i arbetslag F-3 men även i ett årskurslag där ni tillsammans arbetar för att driva och utveckla arbetet i årskursen mot våra gemensamma mål. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga och utvecklas till att bli sitt bästa jag.
Du som söker är behörig att undervisa i årskurserna F-3. Tjänsten är en del av ett flerlärarskap där du undervisar i ämnespar med en kollega. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, bedömer och utvärderar du undervisningen i enlighet med våra styrdokument men också med utgångspunkt i det kollegiala lärandet. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån vårt gemensamma arbete med samsyn runt pedagogisk, social, och fysiskt tillgänglig lärmiljö. Hos är det viktigt med att bygga tillitsfulla relationer och vara nyfiken på våra elevers erfarenheter, intressen, utveckling och lärande. Du skapar goda relationer till vårdnadshavare för att främja samverkan mellan skola och hem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation och är behörig att undervisa i årskurserna F-3. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
Du som söker har:
• förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
• ett flexibelt och inlyssnande förhållningssätt och kan samarbeta i årskurslag, arbetslag och inom enheten.
• förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och
• ett mod att tillsammans med andra själv vilja fortsätta att lära och utvecklas.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Jasmina Velic jasmina.velic@vaxjo.se 0470-41651 Jobbnummer
