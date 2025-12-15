Lärare F-3 till Barnarpsskolan
2025-12-15
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Du ansvarar för undervisning i åk 3 med mentorskap för elever. Vi ser det som en förutsättning för tjänsten att du har lätt för att samarbeta i arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår men att det även är självklart för dig att arbeta självständigt. I tjänsten ingår det även att vara tillgänglig i ett storarbetslag där resurser omfördelas efter behov. Tillsammans med dina övriga kollegor arbetar du som en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov och ser möjligheter före svårigheter. I tjänsten ingår ett delat ansvar för att skapa tillgänglig och likvärdig undervisning för alla våra elever.
Välkommen till oss
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Här får du en arbetsplats med ca 55 engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
På Barnarpsskolan finns tillgång till ett modellbibliotek, vi har en fullstor idrottshall och använder också vår skolskog och den närliggande naturen både för att få kunskaper, och för fritid och rekreation. Varje månad möts hela skolan i gemensam rörelse. Det skapar god sammanhållning på skolan samt är en del av vår fadderverksamhet där äldre får vara goda förebilder för de yngre.
Inom Barnarps skolområde har vi som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Alla klasser hos oss börjar skoldagarna med ett startblock och under skoldagen ska alla elever få minst en brain break.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/barnarpsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker en legitimerad F-3-lärare. Tjänsten gäller klasslärarskap i åk 3. Har du ännu inte fått din lärarlegitimation eller är i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Du är väl förtrogen med läroplanen, LGR 11, och arbetar utifrån den som styrmedel enligt de direktiv som styr kommunal skola. Du är trygg i din roll som lärare och de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Du har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt. Grundläggande IT-kunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare F-3.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
