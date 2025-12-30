Lärare F-3 till Backaskolan i Landvetter
Härryda kommun / Grundskollärarjobb / Härryda Visa alla grundskollärarjobb i Härryda
2025-12-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
På Backaskolan har vi en helhetssyn på kunskap och lärande och ser förmåga att samarbeta som grundläggande för utveckling. Detta gäller pedagoger sinsemellan likväl som i arbetet med elever. Visionen för Backaskolan är pedagoger som arbetar tätt tillsammans och som har elevernas lärande och utveckling i fokus både under skol- och fritidstid. Ett arbetslag bestående av tre lärare med kompletterande kompetenser har delat ansvar för både skola och fritidsverksamhet och följer sin grupp under hela dagen och hela skoltiden, F-3. Låter det intressant?Backaskolan startade hösten 2017. Skolan är byggd nära naturen, vilket har inspirerat både i val av material och inredning. I restaurangen lagas mat från grunden och en hel del av det vi serverar är råvaror som räddats från att gå till spillo. Lokalerna är utformade för en flexibel undervisning med ett stort samlingsrum och flera mindre och större grupprum i varje hemvist. Flexibiliteten i lokalernas utformning ligger i linje med skolans vision om stimulerande, lustfyllda och kreativa lärmiljöer.Vi vill skapa en varierad undervisning, där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och arbeta på olika sätt och i olika konstellationer. Vi arbetar med kooperativt lärande (KL), digitala verktyg, laborativa inslag, använder olika lärmiljöer både inom- och utomhus och ser ämnena som delar i ett tematiskt arbetssätt.Backaskolan har ett lokalt avtal med semestertjänst och möjlighet till flex för all pedagogisk personal.
Ditt uppdrag
Tjänsten är tidsbegränsad och omfattningen är på 80%. Du kommer att vara en del i arbetslagets dagliga pedagogiska arbete och genomförande (både på skol- och fritidstid). Du är också en del i skolans hela verksamhet, vilket innebär samarbete, planering, pedagogiska samtal och kompetensutveckling tillsammans med skolans övriga arbetslag.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har en lärarexamen och vill ta extra ansvar för elev/elever som behöver det lilla extra i tid och engagemang.
Vidare söker vi:- dig som är en kreativ lagspelare och vill vara en del i ett team med kompletterande kompetenser, både inom professionen och som person.- dig som bidrar till att skapa goda relationer och ser till allas behov i planering och genomförande av gruppens gemensamma lärande.- dig som gör eleverna delaktiga och medskapande i det vardagliga arbetet och är en trygg ledare som också kan ta ett steg tillbaka och släppa fram både elever och kollegor.- dig som är intresserad av och van att använda olika verktyg och arbetsformer- dig som vill vara med och bygga upp en god arbetsmiljö och har stort intresse och vilja att utveckla verksamheten i och för framtiden- dig som ser fördelarna med att arbeta inom alla delar av skolans pedagogiska verksamhet och ta ett gemensamt ansvar för elevens hela dag, både under skol- och fritidstid.Stor vikt kommer att läggas vid utbildning och personliga egenskaper.Vi kommer att påbörja rekryteringen i takt med att ansökningarna kommer in, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297967". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Jobbnummer
9666313