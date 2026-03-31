Lärare F-3 till Änglandaskolan
Är du en trygg, social lärare som trivs med att arbeta teamorienterat? Då kan det här vara tjänsten för dig! Just nu erbjuder vi möjligheten att arbeta i en fantastisk skola som lärare för årskurs F-3.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Välkommen till Änglandaskolan! Som lärare i årskurs F-3 hos oss kommer du i tätt samarbete med två andra kollegor bedriva undervisning för en av årskurserna F-3. Änglandaskolan arbetar med hemvister för varje årskurs, där eleverna har möjlighet att få sin undervisning i olika miljöer beroende på vad som passar bäst för varje lektion. I varje årskurs arbetar ett lärarteam som tillsammans delar på och hjälps åt med undervisningen för deras årskurs. Vi arbetar aktivt med att skapa en miljö där våra elever känner tillit till skolans lärare. Detta åstadkommer vi genom varma relationer med eleverna i kombination med tydliga ramar.
Samarbete kollegor emellan och kollegiala arbetssätt är en förutsättning i vårt arbete på Änglandaskolan, liksom förmågan att se flexibla lösningar för att möta våra elevers behov. Som personal på skolan kommer du även att arbeta förebyggande och främjande i samverkan med skolans elevhälsoteam och andra stödjande professioner. Som lärare hos oss arbetar du aktivt med att reflektera, utveckla och förbättra såväl din egen som hela teamets undervisning.
Denna annons rör två olika vikariat för olika tjänster på F-3. Beroende på vilken av tjänsterna du söker kan du komma att bli placerad antingen i förskoleklass eller någon av de andra årskurserna. Välkommen att ange i din ansökan vilken av tjänsterna du ansöker till.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning tillsammans med kollegor i teamet
• stödja eleverna i deras fostran och sociala utveckling
• arbeta aktivt för att skapa en god lärmiljö för våra elever på skolan
• skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor med ett positivt förhållningssätt
• ansvara för, delta och bidra i olika kollegiala möten
Om arbetsplatsen
Änglandaskolan är en F-6 skola som startade upp verksamheten i augusti 2018. Skolan utgör ett landmärke i den framväxande stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd med sju hemvister, en för varje årskurs. På Änglandaskolan arbetar vi efter devisen Tillsammans lär vi för livet. Det betyder att vi utgår ifrån att både elever och personal befinner sig i ett livslångt lärande där vi ständigt lär av varandra genom samtal och reflektion. Välkommen att läsa mer om vår skola på www.skolor.orebro.se/anglandaskolan!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är en lugn och stabil person som bidrar till en trygg skolmiljö. Du arbetar bra med andra och har ett lyhört bemötande samt lyssnar och kommunicerar på ett sätt som skapar goda relationer med skolans personal och elever. Du har kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
Du är både varm och tydlig i din kommunikation där du säkerställer att budskap når fram på ett bra sätt. Du har även lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du muntligt och skriftligt kan kommunicera med elever och övrig personal samt dokumentera det som verksamheten kräver.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-3, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som klasslärare
• behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (SVA)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Varaktighet för de två vikariaten:
• 12 augusti 2026 till och med 15 juni 2027
• 12 augusti 2026 till och med våren 2027
Antal tjänster: 2
För båda vikariat finns eventuellt chans till förlängning. Samtliga tjänster tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 14 april.
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
