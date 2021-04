Lärare F-3 sökes till expansiva Hulanskolan - Lerums kommun, Hulan - Grundskolelärarjobb i Lerum

Lerums kommun, Hulan / Grundskolelärarjobb / Lerum2021-04-06Hulanskolan är en grundskola med årskurserna F-5.På skolan går ca 280 elever och här arbetar ca 45 personal. Skolan ligger i ett naturskönt område med skogen inpå knutarna och med ca 5 minuters promenad från pendeltåget.På Hulanskolan ingår du i ett arbetslag som består av grundskollärare och fritidspedagoger.Ni planerar gemensamt utifrån perspektivet hela barnet hela dagen och samskapar tillgänglig undervisning för alla elever.Det är viktigt med samarbete och samverkan. Här arbetar engagerade och utvecklingsbenägna pedagoger som systematiskt driver förbättringsarbete kring undervisningen med eleven i fokus.Hulanskolan har kommit långt i det systematiska kvalitetsarbetet. Det råder samförstånd kring vart vi är och vart vi ska. Ett gott samarbete mellan ledning, elevhälsa och arbetslag ger goda förutsättningar för våra elever att lyckas i skolan. Vi är en skola med goda strukturer och där det ges bra förutsättningar för planering och pedagogiskt utvecklingsarbete.Är du en nyutexaminerad lärare erbjuds du en mentor under ditt första år.2021-04-06Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten tillsammans med arbetslaget.Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare.Du har ett stort intresse av att utveckla din undervisning genom kollegialt lärande, både inom det egna arbetslaget men också på skolan i stort.Du är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3.Du är strukturerad, en tydlig ledare och vill arbeta i arbetslag.Du är trygg i dig själv, har ett positivt förhållningssätt och vill utvecklas i din lärarroll.Du ska vilja arbeta med hela det åldersspann du är utbildad för.ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Lerums kommun, Hulan5672801