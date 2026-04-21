Lärare F-3, Sånghusvallens skola
2026-04-21
- Ett jobb med plats för engagemang och utveckling!
Är du legitimerad lärare och vill vara med och skapa en trygg och inspirerande start på elevernas skolgång - i en skolmiljö som ger goda förutsättningar för lärande och trivsel, med en stark skolkultur, bland både elever och personal? Sök då tjänsten som lärare i årskurs F-3 hos oss på Sånghusvallens skola!
På Sånghusvallens F-6-skola i Ås går det ca 200 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna under hela skoldagen.
Vi söker en lärare som vill vara med och bygga en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat kollegium där samarbete, relationer och höga förväntningar går hand i hand.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare på Sånghusvallens grundskola
Som lärare hos oss arbetar du i ett arbetslag där samarbete och gemensamt ansvar för elevernas lärande är centralt. Du planerar, genomför och följer upp undervisning utifrån läroplanen och elevernas behov. Du har en viktig roll i att skapa struktur, trygghet och studiero i klassrummet samt att bygga starka relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Att möta eleverna med höga förväntningar, tydlighet och värme är en självklar del av uppdraget.
I rollen ingår även att delta aktivt i skolans utvecklingsarbete, där fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande och att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Din kompetens
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurserna F-3.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att omsätta dem i din undervisning.
Du har god förmåga att skapa struktur, tydlighet och trygghet i klassrummet.
Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och har ett professionellt förhållningssätt i ditt uppdrag.
Du har en god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en resurs i arbetet.
Erfarenhet av undervisning i de lägre årskurserna är meriterande.
Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt tidiga läs- och skrivinsatser är meriterande.
Kunskap om extra anpassningar och arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en trygg, engagerad och lösningsfokuserad pedagog som vill bidra till skolans utveckling.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2026-08-03.
Anställningsformen är ferietjänst.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej och varmt välkommen till Sånghusvallens skola! Jag är mycket glad att du överväger att bli en del av vårt engagerade team. På Sånghusvallens skola strävar vi efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och personal kan utvecklas och trivas. Vi har en fantastisk miljö med en fin skola och en skolgård med massor av möjligheter som vi alla är stolta över att kunna erbjuda.
Som rektor är mitt huvudfokus alltid elevernas rätt till en kvalitativ utbildning, trygghet och studiero. Jag hoppas att du delar detta fokus och är redo att bidra med ditt engagemang och din kompetens.
/Magnus Hübinette, rektor
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: magnus.hubinette@krokom.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124141".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsvägen (visa karta
835 80 KROKOM
Rektor
Magnus Hübinette magnus.hubinette@krokom.se 0640-172 04
9868100