Lärare F-3 Odelsbergsskolan
Strömstads kommun, Odelsberg och Tjärnö / Grundskollärarjobb / Strömstad Visa alla grundskollärarjobb i Strömstad
2026-06-23
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
På Odelsbergsskolan får du möjlighet att vara med från början och göra verklig skillnad i barns skolstart. Här väntar en unik möjlighet att ta emot en ny förskoleklass och följa elevernas utveckling under flera viktiga år i deras skolgång.
Mitt i Strömstad, med närhet till hav, skog och stadsliv, ligger Odelsbergsskolan en F6-skola med cirka 320 elever och en stark känsla av gemenskap. Här arbetar omkring 35 engagerade pedagoger som tillsammans skapar en trygg, utvecklande och inspirerande lärmiljö för våra elever.
Vi tror på kraften i samarbete. Hos oss möts du av kollegor som gärna delar erfarenheter, stöttar varandra och utvecklar undervisningen tillsammans. Vi värdesätter ett öppet klimat där idéer tas tillvara och där varje medarbetare bidrar till skolans fortsatta utveckling.
I denna tjänst får du, tillsammans med två lärarkollegor och resurspersonal, skapa de bästa förutsättningarna för våra yngsta elever. Ni bygger tillsammans en trygg grund för lärande, nyfikenhet och framtidstro. Att få följa en elevgrupp från starten i förskoleklass och vidare genom de första skolåren är en särskild möjlighet att bygga relationer och se varje elev växa och utvecklas över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för årskurs F3. Du är trygg i din profession och har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser samarbete som en självklar styrka och bidrar med engagemang, positiv energi och ett genuint intresse för elevers lärande och utveckling.
Som person är du stabil, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, samtidigt som du tar egna initiativ och bidrar till verksamhetens utveckling. Med ditt ledarskap skapar du trygghet, studiero och lust att lära.
På Odelsbergsskolan blir du en del av en verksamhet där elevernas bästa alltid står i centrum och där vi tillsammans arbetar för att varje dag göra skillnad.
Varmt välkommen med din ansökan vi ser fram emot att få lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332614/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Odelsberg och Tjärnö Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526 - 190 00 Jobbnummer
9974132