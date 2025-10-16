Lärare F-3 Långavekaskolan
Falkenbergs kommun, Långavekaskolan / Grundskollärarjobb / Falkenberg Visa alla grundskollärarjobb i Falkenberg
2025-10-16
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Långavekaskolan i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vi på Långavekaskolan söker ny kollega, lärare F-3.
Långavekaskolan är en av tre skolor i Skogstorpsområdet i norra Falkenberg.
Våra skolor kännetecknas av en stark gemenskap och framåtanda. Vi har höga förväntningar på våra elever och elevens lärande står alltid i fokus. På skolan används Bornholmsmetoden och FonoMix som metoder för läsinlärning. Skolan arbetar också med Singaporematematik i alla årskurser.
Du som söker har aktuell erfarenhet av undervisning, en god pedagogisk förmåga och kan därmed inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov. Du strävar efter att utveckla din undervisning och arbeta på ett varierat sätt.
Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, du deltar i det kollaborativa lärandet och har intresse av att utveckla skolan, även utanför undervisningen.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Förutom lärarlegitimation med behörighet att undervisa i f-3 ser vi gärna sökande med behörighet i ämnet musik.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av läraryrket. Du ser datorn som ett självklart hjälpmedel för kommunikation och pedagogik.
ÖVRIGT
Lärarlegitimation alt. lärarexamen ska bifogas ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283629 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Långavekaskolan Kontakt
Rektor
Ann-Charlotte Rundström 0346-88 55 11 Jobbnummer
9559152