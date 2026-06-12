Lärare F-3 Hälledalsskola
Härnösands Kommun / Grundskollärarjobb / Härnösand Visa alla grundskollärarjobb i Härnösand
2026-06-12
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Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.
Lärare f-3 till Hälledals skola – där lärande möter naturen
Om skolan
Hälledals skola är en liten och trivsam F–6-skola, vackert belägen mitt i Höga Kusten, mellan Kramfors och Härnösand. Här går cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar åldersintegrerat i flera klasser och har ett språkutvecklande arbetssätt i inkluderande lärmiljöer.
Vi tror på att lärande sker bäst i en trygg miljö där elever får växa – både kunskapsmässigt och som människor. Skolan har nära till både natur och aktiviteter, med idrottshall och simhall på skolområdet.
Om tjänsten
Vi söker f-3 lärare till Hälledalsskola med legitimation för svenska/SO/matematik/NO. Med goda kunskaper att undervisa elever i sin tidiga läs och skrivutveckling samt matematikinlärning.
I tjänsten ingår att arbete från förskoleklass till åk 3, där du tillsammans med kollegor skapar en trygg, stimulerande och lekfull miljö för eleverna före och efter skoldagen.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad varje dag. Du undervisar, stöttar och följer våra yngsta elever i deras första skolår, i nära samarbete med engagerade kollegor, skolledning och elevhälsoteam.
Vi erbjuder:
en skola med starkt engagemang för utveckling
en kultur där idéer och initiativ uppmuntras
möjlighet att påverka och bidra till skolans framtid
Vi söker dig som ser möjligheter, gillar utmaningar och trivs med att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet för förskoleklass till åk 3
Särskilt god kompetens inom språkutveckling, läs- och skrivinlärning samt matematik för yngre elever
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av undervisning i lågstadiet
Erfarenhet av arbete i fritidshem
God kännedom om läroplan och styrdokument
Förmåga att planera och genomföra undervisning självständigt
Trygghet i att använda digitala verktyg i undervisningen
Undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Publiceringsdatum2026-06-12Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
positiv, engagerad och lösningsfokuserad
varm och respektfull i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor
relationsskapande och samarbetsinriktad
flexibel och trygg i ditt ledarskap
inkluderande och ser mångfald som en styrka
Du har en genuin vilja att göra skillnad och skapar struktur och arbetsro i klassrummet. Du strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och lyckas utifrån sina förutsättningar.
Övrigt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och relevant erfarenhet.
B‐körkort är ett krav.
Tjänst: 100 % tillsvidare vid lärarlegitimation och rätt behörighet. Provanställning kan bli aktuellt. Start: 2026‐08‐11 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 80 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Biträdande Rektor
Herman Norberg herman.norberg@harnosand.se +46702108148 Jobbnummer
9961579