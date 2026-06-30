Lärare F-3
Huddinge kommun, Snättringeskolan A / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-30
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om Snättringeskolan
Snättringeskolan är en F–6-skola med drygt 500 elever. Vi har en lång tradition av goda studieresultat, hög trivsel och ett varmt klimat där både elever och medarbetare utvecklas tillsammans. Vårt arbete präglas av höga förväntningar, goda relationer och en stark tro på varje elevs förmåga att lyckas.
Vi arbetar aktivt för att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande och ge dem verktyg att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen och används för att skapa engagemang, kreativitet och nya möjligheter till lärande.
Hos oss möts du av engagerade, kunniga och hjälpsamma kollegor som tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och skicklig lärare till årskurs F–3 för ett vikariat. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete och tillsvidareanställning inom verksamheten.
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas förmåga och som är övertygad om att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och är medveten om den betydelse du har för elevernas lärande och utveckling.
Du planerar, genomför och utvecklar undervisningen med utgångspunkt i styrdokument, elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet. Genom kontinuerlig uppföljning, reflektion och utvärdering bidrar du till att undervisningen håller hög kvalitet och ständigt utvecklas. Du ger framåtsyftande återkoppling som stimulerar elevernas lärande och har förmåga att möta och stödja elever med olika behov.
På Snättringeskolan värdesätter vi kollegialt lärande och ser samarbete som en viktig förutsättning för både elevernas och verksamhetens utveckling.
Med god didaktisk förmåga, tydlig struktur, starka ämneskunskaper och en varierad undervisning anpassad efter elevernas behov skapar du de bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas och nå så långt som möjligt i sitt lärande.KvalifikationerKvalifikationer
Lärarexamen med behörighet för årskurs F–3.
God digital kompetens.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Erfarenhet av undervisning på lågstadiet.
Erfarenhet av och kunskap om NPF samt arbete med elever inom det området.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du bidrar aktivt till en trygg, tillitsfull och utvecklande lärmiljö och ser samarbete som en självklar del av uppdraget.
Du är en trygg och tydlig ledare som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser relationer som en viktig grund för lärande och utveckling, samtidigt som du använder didaktiska strategier, struktur och varierade arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för alla elever att lyckas. Digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning.
Du är flexibel, kreativ och engagerad, med ett lösningsfokuserat arbetssätt där du ser möjligheter snarare än hinder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta biträdande rektor Magnus Olsson, magnus.olsson@huddinge.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334831". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Häradsvägen 33 (visa karta
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141 43 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Snättringeskolan A Kontakt
Biträdande rektor
Magnus Olsson magnus.olsson@huddinge.se 0708789815 Jobbnummer
9985745