Lärare F-3
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-06-29
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
På Klockrike skola har vi höga ambitioner och vi samarbetar i vårt härliga gäng, allt för att hålla en hög kvalité och ha roligt på jobbet för vi vet att det ger resultat för eleverna. Skolan söker en lärare med ett inkluderande förhållningssätt som har en strukturerad och varierad undervisning. Du kommer att undervisa i svenska, matematik, engelska, no, so, teknik och musik. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, bedömning och delat mentorskap på mellanstadiet.
I Klockrike är lärandet i fokus och vi hjälps åt och arbetar tillsammans för då blir det bäst. På vår "lilla" skola på landet krävs att vi åldersblandar våra grupper. Du kommer ansvara för åk F-1 med stöd från dina kollegor i arbetslaget och fritidshemmet. Tillsammans är vårt ledord!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska, matematik, engelska, so, no och teknik i åk F-3. Det är meriterande om du är behörig i musik eller har erfarenhet av att undervisa i ämnet.
Som lärare i grundskolan är du en god förebild. Du har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa relationer till elever, föräldrar och kollegor för vi vet att det är grunden för att lyckas som lärare. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du skapar goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du är lojal med fattade beslut.
Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Det krävs att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu och du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt. Du precis som vi, tycker att du har världens bästa jobb!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 eller efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
Motala kommun 591 86 Motala (visa karta
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591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Kontakt
Sveriges lärare
Anette Sundqvist anette.sundqvist@motala.se 0702710295 Jobbnummer
9984159