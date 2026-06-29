Lärare F-3
Sigtuna kommun, Norrbackaskolan / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2026-06-29
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Norrbackaskolan är en F–6-skola i Märsta, belägen nära skog och äng. Vi har två klasser per årskurs från förskoleklass till årskurs 6, samt en förberedelseklass med elever i olika åldrar.
Vårt arbete utgår från att skapa en likvärdig och tillgänglig undervisning där alla elever får möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Lärmiljöerna utformas med fokus på trygghet, delaktighet och studiero.
Just nu befinner vi oss i ett utvecklingsarbete med särskilt fokus på undervisningens kvalitet. Vi söker medarbetare som vill vara en aktiv del av detta arbete och som tillsammans med oss vill bidra till att skapa en hållbar lärmiljö där varje elev kan lyckas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare till årskurs 3 som vill vara med och utveckla undervisningen och bidra till en trygg och inspirerande lärmiljö på vår skola.
Som lärare i årskurs 3 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och elevernas olika behov och förutsättningar. Du skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Du arbetar aktivt med extra anpassningar och stödinsatser samt samverkar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Som en del av skolans arbetslag bidrar du till skolans gemensamma utvecklingsarbete och till en god arbetsmiljö för både elever och medarbetare.
Hos oss blir du en del av ett nära samarbete i arbetslaget, där du får stöd av en närvarande skolledning och engagerade kollegor. Vi värdesätter delaktighet och erbjuder goda möjligheter att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt samtidigt som du får utvecklas professionellt tillsammans med ditt team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för de tidiga skolåren. Har du erfarenhet av att arbeta som lärare samt erfarenhet av kooperativt lärande ses det som meriterande. Du har ett varmt och inkluderande förhållningssätt, ser varje elevs unika behov och arbetar för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Du är en trygg och engagerad lärare med ett strukturerat arbetssätt. Du planerar och organiserar undervisningen på ett sätt som skapar tydlighet, studiero och goda förutsättningar för elevernas lärande. Genom ditt lugna och professionella förhållningssätt skapar du trygghet i klassrummet och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Om du vill vara en del av ett kollegium där vi tillsammans skapar en trygg, meningsfull och stimulerande skoldag för våra elever ser vi fram emot din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträda i samband med höstterminsstart 260810.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 43 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Norrbackaskolan Kontakt
Se kommunens hemsida www.sigtuna.se
Facklig kontaktperson 08-591 260 00 Jobbnummer
9983966