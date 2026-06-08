Lärare F-3
Motala kommun, Enhet Bergvalla / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-06-08
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Bergvalla i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Är du vår nya lärare i åk F-3?
Välkommen till Bergvallaskolan!
Vill du ha världens bästa jobb på en skola med hög måluppfyllelse, fantastisk utemiljö och ett prestigelöst, lösningsfokuserat team? Då är det dig vi söker! Om tjänsten
Som lärare på Bergvallaskolan har du ett varierat, meningsfullt och viktigt uppdrag där du leder och inspirerar våra yngre elever i deras utveckling. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen, med stort fokus på att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Dagtid.
Tillträde: 2026-08-11
Bergvallaskolan ligger i det natursköna Borensberg och är en skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6. Vi har ett stabilt team med välutbildade lärare som har lång erfarenhet.
Hos oss får du:
En skola med hög måluppfyllelse och väl fungerande rutiner kring elevhälsa och särskilt stöd.
En fantastisk utemiljö med närhet till skog och en egen näridrottsplats (som spolas till isbana under vintern). Vi integrerar utemiljön aktivt i både undervisningen och på fritids.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolans tidiga år (F-3).
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har följande egenskaper:
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Lyhörd och samarbetsvillig: Du arbetar bra med andra människor och relaterar till kollegor, elever och vårdnadshavare på ett smidigt sätt.
Lösningsfokuserad och flexibel: Du behåller ett realistiskt perspektiv i vardagen, hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Prestigelös: Du sätter det gemensamma målet och elevernas bästa i första rummet.
Utvecklingsorienterad: Du ser möjligheter i förändringar och tycker om att lära dig nytt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Lärare F-3
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
Motala kommun 591 86 Motala (visa karta
)
591 61 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Bergvalla Kontakt
Sveriges lärare
Anette Sundqvist anette.sundqvist@motala.se 070-2710295 Jobbnummer
9952752