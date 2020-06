Lärare F-3 - Friskolan Kronobergshed Ek. För. - Grundskolelärarjobb i Alvesta

Friskolan Kronobergshed Ek. För. / Grundskolelärarjobb / Alvesta2020-06-11Friskolan Kronobergshed är en liten skola som ligger mitt i naturen med varm gemenskap. Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten, omsorgen om varje individ och att lära barnen att behandla varandra väl. Vi är ca 60 elever i åldrarna 6-12 år. Vi har även fritids. Eleverna är indelade i F-klass, 1-2, 3-4 och 5-6. Våra lärare har lärarlegitimation och vi har en kock som lagar all vår mat.Friskolan Kronobergshed är en friskola. Skolan drivs av styrelsen för Friskolan Kronobergshed ek förening, vilket betyder att varje krona av skolpengen går till elevernas väl. Varje år är det årsmöte för alla medlemmar, då väljs styrelsen som har det operativa ansvaret under kommande år. Som alla friskolor står vår skola under Skolverkets tillsyn och har i skolverkets rapporter fått goda omdömen.Skolans vision är att alla elever på Friskolan Kronobergshed ska få växa, utvecklas och nå framgång. Vi ser varje elev som en unik person med speciella talanger, förmågor och behov. Det är allas ansvar, såväl elever som vuxna, att skolans vision dagligen genomsyrar verksamheten Med vår mångfald av erfarenheter, våra olikheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.Just nu söker vi dig som är utbildad grundskolelärare med behörighet för 1-3, gärna med god kompetens i läsinlärning . Du är driven och uppskattar den lilla skolan och närheten till skogen och naturen och tar vara på detta i ditt pedagogiska arbete. Du kommer jobba nära kollegorna på skolan och tillsammans jobbar ni för elevernas bästa.Som peson har du ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och tar ansvar för det kvalitativa arbetet på skolan. Du är trygg i din yrkesroll och du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt på samarbete i arbetslaget och därför är det viktigt att du är en lösningsinriktad lagspelare och har lätt för att samarbeta.Välkommen med din ansökan! Intervjuer förs löpande2020-06-11Sista dag att ansöka är 2020-07-11Friskolan Kronobergshed Ek. För.DANSJÖ HEDEN 434263 MOHEDA5260794