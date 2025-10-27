Lärare engelska och svenska på högstadiet
2025-10-27
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Skansenskolan är en F-9-skola belägen i köpingen Mörbylånga på södra Öland. Vi är en skola som präglas av glädje, nyfikenhet och kreativitet. Vårt mål är att skapa en trygg och inspirerande studiemiljö där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar aktivt med att lyfta fram elevens starka sidor och uppnå goda resultat genom engagemang och samverkan.
Vi erbjuder
* En viktig roll i ett engagerat och kompetent kollegium.
* En närvarande skolledning
* En trivsam arbetsplats i en naturskön miljö.
Kompetensutveckling och stöd i ditt professionella lärande.
Som lärare i engelska och svenska kommer du att:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
* Leda och inspirera elever i årskurs 7-9 i båda ämnena.
* Bidra till en god arbetsmiljö och studiero i klassrummet.
* Samarbeta aktivt med kollegor, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
* Utveckla och anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation för undervisning i engelska och svenska på grundskolans högstadium (åk 7-9).
* Är väl förtrogen med LGR22 och ämnesplanerna.
* Har en positiv elevsyn och förmåga att bygga goda relationer med elever.
* Är strukturerad, ansvarsfull och drivs av att skapa resultat.
* Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv kollegial miljö.
* Erfarenhet av högstadiet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6110000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Bildning Kontakt
Rektor
Lena Rickardsson 010-35 471 94 Jobbnummer
9574632