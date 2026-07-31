Lärare engelska och naturkunskap
Karlstads kommun / Gymnasielärarjobb / Karlstad Visa alla gymnasielärarjobb i Karlstad
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Beskrivning
Nobelgymnasiet är Värmlands största yrkesskola – en plats där elever utvecklas, växer
och förbereds för framtiden. Hit söker sig ungdomar som vill lära sig ett yrke, ta nästa
steg i livet genom våra introduktionsprogram, eller förbereda sig för högre studier. Hos
oss blir eleverna anställningsbara, högskoleklara – och oslagbara.
Vi är stolta över vår starka yrkesprofil och vårt nära samarbete med arbetslivet. Våra utbildningar håller hög kvalitet och vilar på både praktisk kompetens och pedagogisk utveckling. Här ges eleverna verkliga möjligheter att göra positiva val, nå goda studieresultat och ta kontroll över sina livsbanor – med stöd av ett engagerat kollegium och en modern lärmiljö.
Är du engagerad, nyfiken, duktig på att inspirera och skapa relationer? Då kan du vara den vi söker! Dina arbetsuppgifter
Som gymnasielärare hos oss får du möjlighet att forma framtidens yrkesverksamma och bidra till deras framgångar genom att dela med dig av din kunskap och expertis. Du kommer att undervisa i engelska och naturkunskap. I tjänsten ingår även mentorskap.
Att arbeta i skola är ett lagarbete där alla bidrar och delar erfarenheter med varandra inom hela arbetslaget. Du kommer att ingå både i ett arbetslag och i ämneslag där samarbete och grupparbete är centralt för vår utveckling och framgång. I vårt utvecklingsarbete arbetar vi systematiskt med kollegialt lärande, betyg, bedömning och tillgängligt lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i engelska och naturkunskap på gymnasienivå.
Som person är du trygg, engagerad, har förmågan att inspirera och är lyhörd för elevens behov. Förutom behörighet i naturkunskap och engelska är det meriterande med behörighet andra ämnen.
Du är väl insatt i skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Du är nyfiken och provar gärna nya saker samtidigt som du gillar ordning och reda. Du är trygg med den moderna skolans digitala teknik och vågar pröva nya arbetssätt och arbetsmetoder.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401012.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Nobelgymnasiet Kontakt
Sveriges Lärare 070-0010259 Jobbnummer
10016637