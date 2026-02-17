Lärare årskurs F-3 på Bodaskolan F-6
2026-02-17
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och att alla ska känna sig trygga, uppskattade och delaktiga.
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. På Bodaskolan arbetar vi för att knyta täta kontakter med vårdnadshavare.
Undervisning på lågstadiet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. I tjänsten ingår klassföreståndarskap. Du kommer att tillhöra arbetslag F-2.
Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.
Du har lärarexamen med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Du behöver vara förtrogen med läs- och skrivinlärning för de lägre åldrarna samt grundläggande matematikinlärning. Du ska vara en given ledare i klassrummet. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
