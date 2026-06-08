Lärare årskurs 4-6 till Södermalmsskolan
Kristinehamns kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Kristinehamn Visa alla grundskollärarjobb i Kristinehamn
2026-06-08
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Är du redo för ett nytt spännande uppdrag som lärare? Vi på Södermalmsskolan söker nu två engagerade och inspirerande lärare till årskurs 4–6. Båda tjänsterna är vikariat fram till årskiftet 2026.
I den ena tjänsten söker vi dig som har ämneskunskaper inom no, teknik, engelska, idrott och hälsa samt musik, och i den andra tjänsten söker vi dig med ämneskunskaper inom engelska, idrott och hälsa, bild och musik.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till och med gymnasieutbildning. Verksamheten omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kulturskola, det kommunala aktivitetsansvaret samt fritidsgårdar.
Södermalmsskolan tillhör centrala skolområdet och är en F-9 skola med cirka 850 elever och många kompetenta medarbetare. Lokaler och skolgård fördelas på F-3, 4-6 och 7-9 där varje stadie har sitt naturligt avgränsade område med plats för lek och kreativitet.
Hos oss får du arbeta i en skola där samarbete, trygghet och nytänkande står i centrum. Vi tror på kraften i goda relationer och på undervisning som väcker nyfikenhet och lust att lära. Är du redo att bidra med din kompetens och energi i en verksamhet där varje dag räknas? Då kan Södermalmsskolan vara rätt plats för dig.
Vi är en kommun som sätter eleven i fokus!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen för årskurs 4-6 utifrån gällande läroplan och kursplan.
Dina arbetsuppgifter, utöver undervisningen, omfattar även mentorsansvar. Som mentor har du en viktig roll i att skapa och upprätthålla en helhetsbild av elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. I mentorsuppdraget ingår bland annat att leda utvecklingssamtal samt att vid behov ha löpande kontakt med vårdnadshavare för att stödja elevens lärande och trivsel.
Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget och du skall tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Du ingår i arbetslag där du delar med dig av erfarenheter, kompetens, idéer och arbetsglädje.
Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarutbildning samt lärarlegitimation med behörighet för årskurs 4-6, men vi välkomnar även dig som är i slutskedet av din utbildning. Då språket är vårt främsta redskap behöver du ha goda kunskaper både i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av att arbeta med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
• kunskap om digitala lärplattformar
• IT-intresse.
Som lärare hos oss är du trygg och stabil och kan hantera utmaningar som sker både i och utanför klassrummet. Vi tar för givet att du har en god pedagogisk insikt, att du har förståelse för hur elever tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla budskap, inspirerar till lärande och skapar engagemang och delaktighet.
Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer både med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har en god förmåga att skapa struktur, ser möjligheter i förändringar och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868)
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Grundskola Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Harling kommunen@kristinehamn.se Jobbnummer
9951523