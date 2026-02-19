Lärare årskurs 4-6 till Nyhemsskolan
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Katrineholm Visa alla grundskollärarjobb i Katrineholm
2026-02-19
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Katrineholm
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Vill du göra verklig skillnad för elevernas lärande och utveckling?
Till höstterminen 2026 behöver Nyhemsskolan rekrytera en lärare till årskurs 4-6.
Som lärare på Nyhemsskolan i Katrineholm kommer du att bli mentor i en årskurs 4. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med två andra mentorskollegor, speciallärare och lärare i praktiskt estiska ämnen. Du kommer att samarbeta med skolans elevhälsoteam och övriga kollegor i arbetsgruppen årskurs 4 -6.
Vi erbjuder dig
• En skola med engagerade kollegor och ett starkt elevfokus.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Tillgång till kompetensutveckling och stöd från elevhälsoteam.
• En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, trygghet och lärande.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Du leder dina elever i klassrummet med en tydlighet i din kommunikation, mål och resultat. Du kommer att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i de ämnen du undervisar i. Du ansvarar för bedömning av elevers hela lärande i undervisningen, värdegrundsarbetet och sociala kompetenser samt dokumentationen av den samma. Det ansvarar för att följa upp elevernas resultat, analysera dem och vidta åtgärder för att resultaten ska förbättras. Vidare driver du tillsammans med övrig personal en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har legitimation att undervisa i årskurs 4-6. Har du behörighet i svenska som andra språk samt erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet grundskoleverksamhet och ett starkt intresse för fortsatt professionell utveckling. Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt samt att du har goda IT-kunskaper.
För att passa som grundskollärare hos oss är du en trygg och stabil ledare med god självinsikt som skiljer på det personliga och professionella och anpassar ditt förhållningssätt efter situationen. Du leder, motiverar och skapar delaktighet genom att vara en tydlig referenspunkt i arbetslaget och i klassrummet, samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Med ett starkt elevfokus och en positiv människosyn formar du inkluderande och trygga lärmiljöer där varje elev blir sedd, hörd och ges förutsättningar att lyckas. Du är strukturerad och organiserar, prioriterar och planerar arbetet effektivt, skapar hållbara arbetssätt som även andra kan arbeta utifrån och håller uppsatta tidsramar. Genom lyhördhet och god samarbetsförmåga värdesätter du andras kompetens, kommunicerar tydligt, hanterar konflikter konstruktivt och bidrar till en öppen och stöttande arbetsmiljö där helheten står i fokus.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306583/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor Nyhemsskolan
Helena Ohlsson helena.ohlsson@katrineholm.se 0150-573 24 Jobbnummer
9751322