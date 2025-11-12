Lärare årskurs 4-6 till Hedskolan
Verksamhetsbeskrivning
Hedskolan är en f-6 skola med anpassad grundskola som är 3-paralellig med ca 500 elever och 100 medarbetare. Vi ligger centralt i Gällivare kommun med promenadavstånd till idrottshallen, badhuset osv. Hedskolan har ett väluppbyggt arbetssätt för kollegialt lärande som berör samtliga delar av läroplanen. Vi kan därmed erbjuda kontinuerlig kompetenshöjning av drivna processledare, PAX- och IBIS-instruktörer och IT-pedagoger. Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbetet utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor på mellanstadiet. Som lärare hos oss kommer du jobba med våra elever i årskurs 4-6.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Gällivare kommuns för- och grundskolor: Jobba som pedagog | Gällivare kommun
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbetet utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor på lågstadiet. Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är legitimerad 4-6 lärare. Du behöver ha kunskap att hantera dator och teknik i ditt dagliga arbete. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet . Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning krävs utdrag från polisens belastningsregistret.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ditt CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande. Krav vid anställning - utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad 12 ggr/per månad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Tillträde: 2026-01-01 enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-25Kontaktperson för detta jobb
Rektor Marika Korpi-Frisk 0970-818811. Maila:marika.korpi-frisk@gallivare.se
Rekryterare Ann-Louise Johansson. Ann-louise.johansson2@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare vxl: 0970-818000
