Lärare årskurs 4-6 till Borbackaskolan
Värnamo Kommun / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
2026-05-06
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning
Till Borbackaskola söker vi dig som drivs av utmaning, glädje och gott samarbete. Vår skola är en F-6 skola med cirka 150 elever i östra delen av Värnamo tätort. Skolan som ligger mitt i samhället Bor byggdes 1959 och renoverades 1997 för att få ljusa och ändamålsenliga lokaler. I anslutning till Borbackaskolan ligger fritidshemmet Gårdshuset samt högstadiet Bors skola. Arbetsklimatet på skolan är gott och vi strävar efter en god samverkan inom och mellan våra verksamheter samt att alla på skolan, personal och elever, ska nå sin fulla potential och medverka till god social och pedagogisk arbetsmiljö.
Vi söker nu en medarbetare till vårt mellanstadie, klasslärare i åk4, som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan, lägger vikt vid värdegrunden och använder digitala verktyg i arbetet samt med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.Dina arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en klass samt eventuellt i vissa ämnen i andra klasser beroende på hur ni i arbetslaget vill fördela ämnena mellan er. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter målen till ett lustfyllt och meningsfullt lärande med tydlig struktur. Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt. Alla elever på skolan är allas ansvar.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du behöver ha ett stort engagemang och tålamod, vara en tydlig ledare och prioritera struktur i din undervisning, älska barn, vara villig att ge av dig själv till dem.
Du ska:
ha hög arbetsmoral och tycka om att vara i en miljö där det händer mycket
ha god samarbetsförmåga och vara flexibel
tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
älska att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet
ha lärarlegitimation med behörighet mot åk4-6
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i pedagogisk verksamhet. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Borbackaskolan Kontakt
Karin Ingelsten, rektor 0370-378201 Jobbnummer
9894365