Lärare årskurs 4-6 på Trandaredskolan
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2025-08-28
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Vi söker dig, som vill arbeta i ett välfungerande arbetslag, där samplanering utgör grunden för undervisningen.
Trandaredskolan är en lugn och trivsam F-6 skola med ca 480 elever och 4 fritidsavdelningar. Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och lärande. Personalen arbetar engagerat för elevernas trivsel, mående och möjlighet att kunna utvecklas maximalt. Goda relationer mellan personal, elever och föräldrar har lagt grunden för det trivsamma klimatet som präglar skolan.
Lärare årskurs 4-6 på TrandaredskolanPubliceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du arbeta som klasslärare i en lugn och välfungerande åk 6 tillsammans med en behörig kollega och ingå i ett välfungerande arbetslag.
Du förväntas planera, genomföra och utvärdera din undervisning samt elevernas utveckling utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar för att ge eleverna goda förutsättningar till kunskapsutveckling och måluppfyllelse utifrån nationella mål och riktlinjer. Du förväntas kunna arbeta självständigt men även att samarbeta med kollegor.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-6 med behörighet att undervisa i Sv och SO och gärna ytterligare ämnen.
Som person är du lyhörd, positivt sinnad och har god samarbetsförmåga. Du vill bidra till verksamhetens utveckling och vi ser därför att du har hög ansvarskänsla och är engagerad i att driva skolan framåt. Du är trygg i ditt ledarskap och genom att du arbetar med tydlighet och goda relationer till eleverna bidrar du som lärare till en god lärandemiljö som ger förutsättningar till elevers kunskapsutveckling. Vidare är du professionell i din yrkesroll, har god kommunikativ förmåga och är duktig på att skapa förtroendeingivande relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Kristina Verdier 033-35 80 92 Jobbnummer
9480767