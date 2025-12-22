Lärare årskurs 4-6, Domnarvets skola
Borlänge kommun, Domnarvets skolor / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2025-12-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Domnarvets skolor i Borlänge
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 630 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag. Team-tanken är bärande, där man är en del av en helhet och står tillsammans med kollegorna för lärande och utveckling.
I arbetslaget finns det gemensamma ansvaret för årskursen och årskursens elever. I ämneslaget finns det kollegiala ansvaret för utvecklingen av undervisningens kvalitet tillsammans med övriga ämneskollegor.
Vi har en flexibel syn på schemat och förutsättningar för elevernas lärande och prioriterar elevernas delaktighet i sitt skolarbete med elevens eget lärande i centrum. Det innebär bland annat att eleverna ges möjlighet att, tillsammans med sin mentor, planera för sitt eget prioriterade arbete och lärande ett par lektioner i veckan.
Vi har nära till naturen och härliga miljöer som man med fördel kan använda sig av i undervisningen. Vi arbetar också med ett gemensamt tydligt förhållningssätt kopplat till lektionsstruktur, vårt Grundläge, som bidrar både till förutsägbarhet och struktur samt trygghet och studiero.
Arbetsmiljön präglas av högt i tak, värme och glädje där relationerna är bärande, till elever, kollegor och ledning. Vi arbetar tillsammans!
Vi har hög behörighet och stabila arbets- och ämneslag med mångårig kompetens som ständigt hittar nya vägar fram. Känner du att du också vill vara med och arbeta tillsammans med nytänkande och kreativitet? I så fall är detta tjänsten för dig!
Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker två lärare till årskurs 46, med behörighet i kärnämnena matematik, svenska och engelska samt inom No- eller So-ämnena. Även andra ämneskombinationer är intressanta. Du kommer att ingå i ett tryggt och stabilt arbetslag där du tillsammans med dina kollegor delar mentorskapet och ansvaret för årskursen. Hos oss har man mentoransvar för några elever i årskursen för att på så sätt dela ansvaret tillsammans med kollegorna för hela årskursen.
Varje vecka träffar du dina kollegor i arbetslaget inom ramen för din arbetstid med fokus på det gemensamma kollegiala arbetet vilket ger goda förutsättningar för vårt utvecklingsarbete och planeringen av undervisningen.
Ditt uppdrag är att inom tydliga ramar hjälpa eleverna att nå kunskapskraven utifrån läroplanen. Det ingår också sedvanlig dokumentation, kontakt med hemmet samt skolutvecklingsarbete.
Till ditt stöd finns, förutom dina närmaste kollegor, även speciallärare, specialpedagog, socialpedagoger, Syv och kurator. Du ska alltid ha kollegor och stödfunktioner nära till hands.
En av tjänsterna kan tillsättas i närtid efter överenskommelse. Den andra tjänsten har tillträde i samband med höstterminsstart i augusti 2026.KvalifikationerKvalifikationer
Grundlärarutbildning, lärare 46, med behörighet i kärnämnena matematik, svenska och engelska samt inom No- eller So-ämnena. Även andra ämneskombinationer är intressanta.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Meriterande:
Goda kunskaper, muntligt och skriftligt i engelska är meriterande. Även specialpedagogisk kompetens är meriterande.Dina personliga egenskaper
Viktiga personliga egenskaper är förmågan att skapa goda relationer, ha god samarbetsförmåga, att vara problem- och lösningsfokuserad, resultatorienterad och initiativtagande samt ha god förmåga till kommunikation.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Kontakt
Rektor
Erik Nordin 0243-666 64 Jobbnummer
9659021