Lärare årskurs 1-3 - Region Gotland, Sudrets skolområde - Grundskolelärarjobb i Gotland

Region Gotland, Sudrets skolområde / Grundskolelärarjobb / Gotland2021-04-06Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Tjänsten avser Sudrets skolområde men med en nuvarande placering på Högbyskolan.Högbyskolan är en F-9-skola med ca 320 elever.I Sudrets skolområde ingår även Garda, Stånga, Havdhem och Öja skola. Sudret har ett välutbyggt elevhälsoteam där vi arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområdet utifrån ett 1-16 årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar.Vi vill ge eleverna både fakta och färdigheter, grundläggande kunskaper för att kunna utveckla sina förmågor för livet. Med ökande ålder och växande mognad förändrar och anpassar vi kraven på att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.Är du en av de som vill arbeta tillsammans med oss och med våra elever? Du skall ha rätt kompetens och positiva erfarenheter av att arbeta med barn. Du vill samarbeta med andra och du vill bidra till att skapa en likvärdig skola/fritidsverksamhet och en bra arbetsmiljö. Du bidrar till Högbyskolans utveckling i arbetslag. Du kommer att ha mentorsansvar och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation.2021-04-06Tjänsten innebär undervisning i årskurs 2 eller årskurs 3 där du också blir mentor.Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.Du behöver ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisning så väl på grupp som individnivå.Lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.ÖVRIGTTjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Region Gotland, Sudrets skolområde5672010