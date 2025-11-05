Lärare arbetslag 4-6 till Viksbergskolan
2025-11-05
Om jobbet!
Viksbergskolan söker en lärare till årskurs 4!
Vill du arbeta på en F-6-skola som startades 2018 och som vill lite mer?
Vill du arbeta tillsammans med engagerade, nyfikna, skickliga och modiga kollegor?
Vill du arbeta på en arbetsplats med god gemenskap och ett lösningsinriktat arbetsklimat?
Vill du vara en del av ett kollegialt arbete i att utveckla undervisning på skol-, grupp- och individnivå?
Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner?
Har du svarat ja på dessa inledande frågor är du redo för Viksbergskolan.
Viksbergskolan
Viksbergskolan är en F-6-skola med 350 elever där arbetet präglas av rörelse och hälsa och skolan utsågs 2022 som en certifierad Generation Pep skola. Vi ser rasten som skoldagens svåraste lektion och arbetar aktivt med lärarledda och styrda rastaktiviteter som möjliggör lärande, trygghet och trivsel. Skolan leds av rektor, biträdande rektor och administrativ chef i nära samverkan med all skolans personal.
Alla medarbetare som arbetar på Viksbergskolan har fokus på förutsägbar, begriplig och tillgänglig lärarledd undervisning. Undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsammans, både runt årskurserna, arbetslagen och i skolans övriga samverkans forum. Planeringen av undervisningen tar sitt avstamp i elevers lärande utifrån deras förutsättningar.
Undervisning utgår från ett salutogent arbetssätt med utgångspunkt från de elever som lättare hamnar i skolsvårigheter. När det blir svårt för lärare och/eller elever säkerställer skolledningen ett systematiskt mål- och behovsstyrt kollegialt lärande för att öka kompetensen. Det sker kontinuerligt och utgör basen för vårt utvecklingsarbete kring medarbetares lärande vilket ger effekt både på organisation-, grupp- och individnivå. Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som lärare i åk 4 arbetar du i ett årskurslag tillsammans med ytterligare en mellanstadielärare och en lärare i fritidshem. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni undervisningen för årskursens härliga och kunskapstörstande elever. Du tillhör också ett väl fungerande, engagerat och skickligt arbetslag med lärare som undervisar på mellanstadiet. Kollegialt utvecklar ni undervisningen utifrån identifierade undervisningsutmaningar i syfte att våra elever ska lära sig så mycket som möjligt. Till stöd har ni ett engagerat Elevhälsoteam och en Trygghetsgrupp där skolledningen har en aktiv del.
Vem är du?
Du behöver vara legitimerad men du behöver inte kunna allt. Däremot behöver du vara modig, nyfiken och samarbetsorienterad då vi arbetar i årskurs- och arbetslag där fokus ligger på tillgänglig undervisning för alla elever. Du behöver också kunna bjuda på dig själv utifrån att känslor smittar. Vi arbetar utifrån devisen att vi gör varandra bättre och vill varandra väl. Dina personliga egenskaper
• Du är trygg, stabil och har goda självinsikter i din yrkesroll.
• Du ser läraruppdraget som ett gemensamt uppdrag där du tillsammans med kollegor organiserar undervisningen på grupp- och individnivå.
• Du har förmågan att inspirera och engagera eleverna samt anpassa din undervisning utifrån elevernas individuella förutsättningar.
• Du är en tydlig ledare med ett lösningsinriktat förhållningssätt.
• Du har förmågan att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övriga kollegor. Kvalifikationer
• Du har examen och lärarlegitimation för att undervisa i årskurs 4-6.
• Du är väl förtrogen med grundskolans läroplan och andra aktuella styrdokument.
• Du har erfarenhet av att leda undervisning och använda dig av bedömningsunderlag.
• Du har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Du har erfarenhet av nationella prov.
Meriterande:
• Du har arbetat med LegiLexi och Magma.
• Du har examen och lärarlegitimation för att undervisa i matematik och No i årskurs 4-6.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En skola som vill lite mer och som arbetar tillsammans.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Titta gärna in på våra sociala medier så får du en bild av det som händer på Viksbergskolan. https://www.instagram.com/viksbergskolan/ https://www.facebook.com/Viksbergskolan/ Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
