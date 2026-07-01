Lärare år 7-9 till Västerås stad
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-07-01
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Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad. För att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna!
Behov just nu
Kristiansborgsskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/Kristiansborgsskolan
Lärare 7-9 i Ma/No. Tillsvidare med start till HT 2026.
Lärare 7-9 i Ty. 50% vikariat under HT 2026.
Nybyggeskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/nybyggeskolan
Lärare 7-9 i SV/SVA. Tillsvidare med start HT 2026.
Skiljeboskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/skiljeboskolan
Lärare 7-9 i Spanska. Tillsvidare med start till HT 2026.
Önstaskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/onstaskolan
Lärare 7-9 i Ma/No. Vikariat med start till HT 2026.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag kommer vara att arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utveckla nya arbetssätt utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att eleverna mår bra och känner sig trygga i skolan.
Din kompetens
Du är legitimerad lärare inom grundskolan mot årskurs 7-9. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och använder dig aktivt av digitala verktyg i klassrummet. Som person skapar du tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. För dig är samarbete en självklarhet både i planering och när det gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Vi erbjuder
Bland våra medarbetare finns en mångfald av kunskap och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Här blir du en del av en stor skolorganisation med möjlighet till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Vi erbjuder olika former av kompetensutveckling så som utbildningar, nätverk, mentorskap och möjlighet till karriärvägar som förstelärare eller lektor. Vi har också ett traineeprogram för blivande skolledare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Rekryteringsprocess
Vi har en central och gemensam rekryteringsprocess för lärare inom grundskola. Det innebär att vi intervjuar och tillsätter våra tjänster löpande utifrån skolornas behov. Vi uppdaterar annonsen kontinuerligt med lediga tjänster. Du får självklart möjlighet att önska skolor när du skickar in din ansökan. Om du går vidare efter eventuell intervju får du möjlighet att besöka valda skolor utifrån aktuellt behov.
Är du inte utbildad lärare kan din ansökan förmedlas ut till rektorer som har lediga tidsbegränsade anställningar.
Om du idag jobbar som lärare på våra skolor men är intresserad av att byta enhet behöver du ansöka här. Du kommer däremot inte behöva gå igenom samtliga moment i rekryteringsprocessen.
Har du frågor? Hör gärna av dig till oss.
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
9986244