Lärare år 7-9 - ett jobb för framtiden! - Västerås kommun - Grundskolelärarjobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos Västerås kommun

Västerås kommun / Grundskolelärarjobb / Västerås2021-07-01Är du lärare och nyfiken på Västerås stads grundskolor? Se hit! Det här är en samlingsannons för alla lärartjänster med undervisning i årskurs 7 - 9.Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad. För att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna! Bland våra medarbetare finns en mångfald av kunskap, och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Här blir du en del av en stor skolorganisation med möjlighet till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Vi erbjuder olika former av kompetensutveckling så som utbildningar, nätverk, mentorskap och möjlighet till karriärvägar som förstelärare eller lektor. Vi har också ett traineeprogram för blivande skolledare.Just nu söker vi lärare till:Nybyggeskolan, http://www.vasteras.se/nybyggeskolan Ämneslärare i matematikViksängsskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/viksangsskolan Ämneslärare i matematik, NO och teknikKristiansborgsskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/kristiansborgsskolan Ämneslärare i matematik och NOPettersbergsskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/pettersbergsskolan Ämneslärare i NO och teknikÄmneslärare i engelskaÄmneslärare i svenska/SVAÖnstaskolan,Husvikarie, visstid läsåret 21/22.Ämneslärare i svenska och SVAAnnonsen ligger ute hela året och den uppdateras löpande med lediga lärartjänster. Håll gärna koll regelbundet för att se om det finns tjänster som matchar din lärarbehörighet. Spana också in skolornas hemsidor för att få mer information om respektive skola.2021-07-01Enkelt skulle vi kunna säga att du kommer arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR11). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att eleverna mår bra och känner sig trygga i skolan.Vi söker dig som är legitimerad lärare inom grundskolan mot årskurs 7 - 9. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och använder dig aktivt av digitala verktyg i klassrummet. Som person skapar du tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. För dig är samarbete en självklarhet både i planering och när det gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter.När du gör din ansökan fyller du i en enkät, här har du möjlighet att berätta vilken eller vilka skolor du är intresserad av. I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV samt din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning.För din information under sommaren 2021: Nu under semestertider kan det dröja något längre än vanligt med återkoppling på din ansökan.I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVälkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Västerås kommun5839968