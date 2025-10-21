Lärare år 4-6 Torpgärdsskolan
2025-10-21
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Torpgärdsskolan ligger i ett större villaområde ca 5 km från Bodens centrum, med sitt huvudsakliga upptagningsområde - Bodsvedjan, Norrbyarna, Norra Svartbyn, Södra Svartbyn och Torpgärdan. På skolan finns ungefär 300 elever, två-parallelligt från förskoleklass t.o.m. årskurs 6. Vi har tre fritidsavdelningar - Galaxen och Kometen samt Stjärnans fritidshem. Torpgärdsskolan har en stor skolgård med både skog och gräsområden som ger eleverna en stor yta att leka på. Närheten till skog och natur bidrar till skolans goda möjligheter för friluftsverksamhet av olika slag. På Torpgärdsskolan uppmuntrar vi till aktiva raster samt till brainbreaks och rörelseutmaningar under skoldagen. Detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att ta till sig ny kunskap och utveckla en god social kompetens. På Torpgärdsskolan tycker vi att kunskap är coolt och vill att eleverna ska ha tilltro till sin egen förmåga att lära och att lyckas. Vi arbetar med kollegialt lärande på skolan för att hela tiden utveckla vår verksamhet och utgår från aktuell forskning och utveckling i det arbetet.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng - för visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb!?
Du kommer att undervisa på mellanstadiet. Du har ett nära samarbete med övriga lärare i skolan och lärare på fritids. Utöver detta kommer du att:
• vara klasslärare och mentor i en klass
• ansvara för undervisningen i no-ämnen, teknik och engelska
• ansvara för planeringen av undervisningen, att genomföra och bedöma samt dokumentera ditt arbete.
• tillsammans med övriga lärare i skolan medverka till att eleverna får en positiv och meningsfull skoldag där kunskapsutveckling och social träning är i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för att undervisa 4-6 i No-ämnen, teknik och engelska. Behörighet i fler ämnen är meriterande.
• Du kan arbeta självständigt, har en god social förmåga samt att du är ansvarstagande och engagerad.
• Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
• Du har ett gott ledarskap med en tydlig lektionsstruktur, tydliga förväntningar och du skapar goda relationer.
• Du är flexibel och kan ställa om när verksamhetens behov förändras.
Vi lägger stor vikt vid ett elevcentrerat förhållningssätt samt personlig lämplighet. Om du är den vi söker kan vi erbjuda dig ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade och positiva kollegor!
Erfarenhet är meriterande.
ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregister krävs för anställning inom skola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
