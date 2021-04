Lärare År 4-6 Ma/no Till Källdalsskolan Start Ht 21 - Uddevalla kommun, Barn- och utbildning - Grundskolelärarjobb i Uddevalla

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning / Grundskolelärarjobb / Uddevalla2021-04-08Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-08Nya Källdalsskolan växer och vi behöver därför utöka vårt team av duktiga pedagoger på 4-6!Källdalsskolan är en nybyggd F-6 skola med moderna lokaler belägen i de västra delarna av Uddevalla.Skolan öppnade hösten 2020. Förutom att alla klassrum har egna grupprum utmärker sig en fullskalig idrottshall, danssal, NO-sal, bildsal och egen sal för hemkunskap. Skolan har goda möjligheter att utnyttja modern IT-teknik. I huset finns fem arbetsrum för personal.Skolan är organiserad med två rektorer som tillsammans leder var sin organisatorisk enhet, F-3 respektive 4-6. Tillsammans omfattar enheterna ca 490 elever och har fem fritidshemsavdelningar. Fullt utbyggd kommer skolan att ha tre paralleller i varje årskurs. På Källdalsskolan finns också grundsärskola F-6, fritidsgård och filial till stadsbiblioteket.Skolan har en hög andel behöriga och engagerade pedagoger som tillsammans arbetar för att eleverna ska trivas och utvecklas så långt möjligt. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och våra barn.Vi har ett bra elevhälsoteam där vi senaste året har valt att utöka specialpedagog/speciallärartjänsterna för att ge så bra stöd som möjligt i verksamheten.Samarbete, kollegialt lärande och en drivkraft att vidareutveckla vår verksamhet är något vi vill ska vara i fokus i vårt dagliga arbete.Första läsåret har vi lagt mycket fokus på organisation och struktur. Läsåret 21/22 kommer vi i högre grad fokusera på undervisningen och dess kvalitet.Vill du vara med!Undervisning i dina ämnen på mellanstadiet, mentorskap och arbetsuppgifter som lärare normalt har (dokumentation, utvecklingssamtal, tillsyn osv).Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra lärare. Du och dina kollegor planerar, genomför och följer upp undervisningen med den enskilde eleven i centrum. Du förväntas också bidra i arbetslagets och skolans utvecklingsarbete.Ditt jobb underlättas avsevärt genom att vi har tillgång till en fullt utrustad NO-sal vilket öppnar upp för goda möjligheter till laborativ arbete. Allt finns på plats och du slipper att hämta i ett gemensamt förråd och ta med till det ordinarie klassrummet.Vi har också valt organisera undervisningen på mellanstadiet med betydande inslag av halvklass. I både matte och NO kommer du därför att träffa dina elever i både hel- och halvklass.Lärarlegitimation/examen med inriktning mot grundskolans år 4-6. Vi söker främst dig som har behörighet inom ämneskombinationen matematik och NO. Även andra ämneskombinationer kan vara intressanta om det är möjligt att pussla om inom tjänstefördelningen.Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, struktur och riktning. Du är duktig på att bygga relationer till såväl elever som kollegor.Vi vill att du ska vara engagerad, flexibel och se samarbete som en självklar förutsättning för verksamhetens utveckling. Som person är du trygg, stabil, positiv och har självinsikt. Närhet till skratt är meriterande.Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, att differentiera undervisningen och att jobba med IT-verktyg i skolmiljö.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.Välkommen att söka tjänsten!För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Sista dag att ansöka är 2021-05-02