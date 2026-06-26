Lärare åk4-6, Olympicaskolan Hedemora
Olympica AB / Grundskollärarjobb / Hedemora Visa alla grundskollärarjobb i Hedemora
2026-06-26
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Vill du komplettera arbetslaget åk 4-6 på Olympicaskolan i Hedemora nästa läsår?
Olympicaskolan i Hedemora söker dig som vill bli en del av vårt härliga och engagerade arbetslag. Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Tjänsten är en ferietjänst och kan även leda till en försteläraruppdrag, där du vill driva och utveckla undervisningen på skolan.
Kort om Olympicaskolan
Olympica bedriver förskole- och grundskoleverksamhet på ett antal orter i Dalarna. Olympicaskolan i Hedemora är en grundskola med ca 200 elever som går i förskoleklass till och med årskurs 6. Vi står för god kvalitet, vi strävar alltid efter att våra elever ska ha möjlighet att nå sin fulla kapacitet, vi har ett tydligt värdegrundsarbete samt att vi profilerar vår skola med mer fokus på idrott, lek och rörelse.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som lärare är du en god ledare med en tydlig pedagogisk ledarstil som utstrålar trygghet och säkerhet. Du kommer att vara klasslärare till en av våra klasser i åk5, samt ingå och utveckla arbetslag åk 4-6. Undervisning kan ske i fler klasser.
Ditt huvuduppdrag som lärare är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du använder metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs förmågor och förutsättningar så att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi har tillsammans arbetat fram rutiner, regler som ger både elever och pedagoger trygghet. På skolan använder vi oss av lektionsobservationer där du får hjälp av 10 dimensioner av lärprocesser i undervisningen. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar din undervisning. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling gör du i vår lärportal Infomentor. Mer information finns på vår hemsida olympica.se.
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ditt CV och personliga brev via e-post till rektor Erica Drugge: erica.drugge@olympica.se
Vi intervjuar löpande.
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: erica.drugge@olympica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Åk 4-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olympica AB
(org.nr 556593-8700)
Lillvägen 2 (visa karta
)
776 36 HEDEMORA Kontakt
rektor
Erica Drugge erica.drugge@olympica.se 0225-256504 Jobbnummer
9980744