Lärare ÅK4-6 Fagerviks skola
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2026-06-15
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I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Välkommen till Fagerviks skola!Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Fagerviks skola har elever från förskoleklass till och med åk 6. Här går drygt 140 elever och skolan ligger mitt i Fagervik, med närhet till skog och hav. Skolan präglas av en trygg och positiv miljö där vi alltid sätter eleverna främst.
På Fagerviks skola arbetar ungefär 15 pedagoger. Det är en lugn och trivsam arbetsplats där vi sätter stort värde i att hjälpa varandra och att samarbeta. Vi är professionella i vårt agerande och strävar tillsammans mot att förbättra vår verksamhet.
Vi söker lärare till mellanstadiet. I ditt dagliga arbete ingår du i teamet för ÅK4-6. Till din hjälp finns kollegorna i teamet samt skolans elevhälsoteam.
På Fagerviks skola har vi klasslärarsystem, vilket innebär att du undervisar i flera olika ämnen.Dina arbetsuppgifter
Du är en del av ett 4-6 team och du kommer att vara en undervisande lärare för åk4-6. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du har även ansvar, med hjälp av elevhälsoteamet, för att det kompensatoriska uppdraget genomförs.Kvalifikationer
Du är behörig grundlärare 4-6, Ma/No är att föredra.
Som person är du lugn, samarbetsvillig och positiv. Du brinner för att bygga grupper, har ett relationellt och tryggt ledarskap och klarar av att möta varje individs behov. Du bedriver en modern undervisning och hittar strategier för att varje enskild elev skall nå så långt som möjligt.
Du tror på tydliggörande pedagogik för eleverna och strävar mot att skapa en tillgänglig lärmiljö för din klass. Du strävar hela tiden mot att förbättra din undervisning och vill utveckla verksamheten tillsammans med övriga kollegor. Du tar stort ansvar för planering av undervisningen och är en strukturerad, självständig och nyfiken pedagog.
Du är lösningsfokuserad och bidrar med engagemang och kunskap till ditt team. Du gillar att samarbeta och dela med dig till dina kollegor. Du brinner för att göra Fagerviks skola ännu bättre!Anställningsvillkor
100%
Tidsbegränsat vikariat
Ferietjänst
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:
uppvisa giltig ID-handling
vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis
kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisa giltigt körkort
vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Vid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 45 FAGERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Jobbnummer
9963293