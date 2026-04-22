Lärare åk F-6 till Vallargärdets skola
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Beskrivning
Vi på Vallargärdets skola söker nu en lärare F-6 som vill spela en viktig roll i våra elevers utveckling och som har möjlighet att göra skillnad i deras liv.
Höstterminen 2026 slår vi upp portarna till vår nybyggda och moderna skola i vackra Vallargärdet. Efter två års väntan står vår fina skola äntligen färdig, en plats där lärande, gemenskap och framtidstro går hand i hand. Den nya skolan har en fullstor idrottshall integrerad i byggnaden och på bottenplan har vi förmånen att ha Vallargärdets förskola belägen, vilket öppnar upp för naturliga möten och ett givande samarbete mellan skolformerna.
Som en liten F-6 skola erbjuder vi en trygg och familjär miljö där alla blir sedda. Vi har en stark vi-känsla som genomsyrar hela verksamheten, från elever och vårdnadshavare till personal. Vår undervisning vilar på en värdegrund där trygghet, respekt och elevinflytande är centrala och vi arbetar aktivt med likabehandling och inkludering. Hos oss möter du ett engagerat och erfaret kollegium som värdesätter samarbete, kreativitet och det kollegiala förbättringsarbetet. Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss utvecklar du elevernas kunskaper och färdigheter utifrån läroplanen och varje elevs individuella behov och förutsättning. Vidare planerar du undervisningen genom att ta fram mål, välja metoder och material samt förbereda lektioner. Tillsammans med eleverna utvärderar du undervisningen för att alltid sträva efter att förbättra undervisningen, elevernas lärande och ditt professionella lärande.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation mot F-6 och behörighet att undervisa i Sv, Ma, Eng och teknik.
Du är en lärare som:
Skapar arbetsro och trygghet i klassrummet
Bygger trygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Är lösningsfokuserad och ser möjligheter istället för hinder
Trivs med att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
