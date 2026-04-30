Lärare åk F-6 till Möklinta skola
Nu söker vi en lärare för år F-6 till Möklinta skola. Vill du vara med och jobba i ett härligt arbetslag på en mindre landsbygdsskola? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan till oss! Vi lägger fokus på pedagogisk utveckling och ökad kvalitet där vi gemensamt tar ansvar för alla våra elevers måluppfyllelse. Vår arbetsplats kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete.
Möklinta ligger i Sala kommuns norra del och är ett fridfullt samhälle med närhet till skog och natur. Möklinta skola är ny sedan två år, den gamla revs och en ny byggdes, den har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem samt Möklinta förskola. Skolan har en stor skolgård med fotbollsplan, stora gräsytor, fruktträd, växthus, sandlåda, klätterställning, gungor m.m. Närheten till skog och natur gör att vi har tillgång till stora uteklassrum.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag med de andra 6 lärarna. Du kommer att undervisa elever i årskurs F-6, i största utsträckning på lågstadiet. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg och lärande miljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande, utvärdering och analys är viktiga grundpelare. Det är viktigt för oss att du alltid, tillsammans med dina kollegor, stimulerar eleverna till lärande och eget ansvarstagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs F-6.
Du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt samt god samarbetsförmåga. Du arbetar målinriktat och du har en god struktur i arbetet. Vi ser även att du är lösningsfokuserad och har en positiv syn på uppdraget som för oss innebär att alla elever ska känna att de kan lyckas. Du är väl förankrad i skolans styrdokument, SKA-arbete och en van användare av digitala hjälpmedel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid med ferietjänst.
Tillträde till HT 2026.
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14).Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast 24 maj 2026.
Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker via http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Rektor Helena Calissendorff, tfn. 0224-74 84 81, mailto:helena.calissendorff@skola.sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare: 076-725 48 00
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 25 SALA Jobbnummer
