Lärare åk F-3 till Staffanskolan Brynäs
2026-04-13
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu två lärare åk F-3 som vill vara en del av vårt kollegium på Staffansskolan Staffan och Brynäs med start höstterminen 2026. Dessa två skolbyggnader är centralt belägna i Gävle, från förskoleklass till årskurs 6. Staffanskolan Brynäs har nya fina lokaler och en trevlig utemiljö för alla elever i årskurs 3- 6. Staffanskolan Staffans erbjuder verksamhet för alla elever från årskurs F- 2, med anpassning och utrymme för de yngre barnens behov.
På skolan finns även hörselklasser. Hos oss finns en mångfald av språk och kulturer som ger förutsättningar för olika arbetssätt och metoder. För att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas och att skolan ska vara tillgänglig för alla elever är vår utgångspunkt en NPF-säker skola med ett starkt fokus på digitalisering.
Vi värnar om elevernas delaktighet och inflytande i såväl undervisning som i andra sammanhang där eleven vistas. I vardagen på vår skola skapas många goda möten som stärker elevernas sociala kompetens. Trygga, tydliga vuxna ger en lugn miljö med arbetsro och arbetsglädje. På vår skola är det viktigt att all personal är medveten och arbetar utifrån skolans värdegrund.
Känner du att du skulle vilja vara delaktig i att tillsammans med oss fortsätta att utveckla Staffansskolan Staffan och Brynäs, så ser vi fram emot din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-13

Arbetsuppgifter
Är du en person som bygger starka relationer, drivs av att leda och inspirera andra samt vill bidra till en positiv och utvecklande lärmiljö? Då kan detta vara tjänsten för dig. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en lustfylld, varierad och kvalitativ skoldag där elevernas utveckling och välmående står i fokus. Du stöttar och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar undervisningen efter deras olika behov och förutsättningar. Arbetet sker i nära samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer och utförs enligt gällande mål och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Att du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
* Att du arbetar med kartläggning av elevers behov och anpassar undervisningen efter deras förutsättningar.Kvalifikationer
I denna roll bidrar du aktivt till en kultur där vi tillsammans tar ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Du delar gärna med dig av dina idéer, tar till dig andras perspektiv och ser kollegialt lärande som en självklar del av uppdraget.
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-3.
* Är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för grundskolan.
* Har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever.
* Har erfarenhet och kunskaper av arbete med digitala verktyg.
För att lyckas i rollen har du:
* En naturlig fallehet att leda och motivera elever samt att få dem att trivas och må bra.
* Förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare och kollegor och har ett gott och prestigelöst förhållningssätt i ditt sätt att samarbeta.
* Ett inkluderande arbetssätt som får varje elev att känna tillhörighet och trygghet.
* Förmågan att skapa lugn och tydlighet i både grupper och i mötet med enskilda elever.
* Besitter förmågan att planera och organisera ditt arbete väl.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317971".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Gävle kommun
Drottninggatan 22 (visa karta
806 31 GÄVLE
Gävle kommun, Vallback rektorsområde
Sveriges Lärare
Linda Olström linda.olstrom@gavle.se 0790729966
