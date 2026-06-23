Lärare åk F-3 till Lundbyskolan
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Vill du bli en del av en mångkulturell skola där vi ser olikheter som en styrka? Då ska du söka denna tjänst på Lundbyskolan!Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker engagerade lärare till åk F-3 som vill bidra till både kunskapsutveckling och trygghet. För rätt person kan det även bli aktuellt med uppdrag som utvecklingsledare. Vi arbetar i arbetslag i ett heldagsperspektiv och utifrån pedagogernas olika yrkesinriktningar ger vi eleverna de bästa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Lärare och pedagog med fritidshemsinriktning delar ansvaret för en klass som ansvarspedagoger, där läraren ansvarar för elevens kunskapsinlärning och pedagog mot fritidshem elevens sociala utveckling.
Du kommer ingå i ett samarbetsinriktat arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. På Lundbyskolan möter du en mångkulturell elevgrupp där olikheter ses som en styrka och samverkan med kollegor och elevhälsa är en naturlig del av vardagen. Vid intresse så finns möjlighet att ta ansvar för och jobba i skolans bibliotek - en viktig del i att främja elevernas läslust och lärande. På sikt finns även möjlighet att kompetensutvecklas inom bibliotek!
Kom och berika vårt härliga gäng med din glädje och kompetens.
Välkommen till oss på Lundbyskolan!
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisning tillsammans med kollegor i arbetslaget
skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
utöva mentorskap
utveckla undervisningen genom samarbete i arbetslaget och andra professioner i syfte att utveckla elevernas måluppfyllelse
utmana och stimulera elever enskilt och i grupp att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt ta ansvar för sig själv och andra
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Lundbyskolan är en mångkulturell F-6-skola med cirka 300 elever. Vi är stolta över vår mångkulturella miljö och ser olikheter som en styrka i det dagliga arbetet. På Lundbyskolan är alla elever allas vuxnas ansvar. Vi har ett starkt fokus på våra två huvuduppdrag kunskap och värdegrund. Vårt mål är att eleverna ska lämna oss med god självkänsla, känna trygghet i sig själva och vara väl förberedda för livet.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är trygg, stabil och kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar och organiserar arbetet med förmåga till att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar. Självklart har du en positiv elevsyn och ett stort genuint intresse av att arbeta med barn. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett positivt bemötande där din motivation och engagemang smittar av sig på kollegor och framförallt eleverna. Vidare har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
tidigare erfarenhet av arbete som lärare på F-3
erfarenhet som arbetslagsledare/utvecklingsledare
utbildning i ICDP, vägledande samspel
erfarenhet av att använda IKT som verktyg i undervisning
erfarenhet av att arbeta med bildstöd och TAKK
erfarenhet av tillgängliga lärmiljöer Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti 2026, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 juli.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1176/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare +4619215120 Jobbnummer
9974970