Lärare åk F-3 till Ljungskileskolan
Uddevalla Kommun / Grundskollärarjobb / Uddevalla Visa alla grundskollärarjobb i Uddevalla
2026-06-09
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Ljungskileskolan är en F–6-skola med cirka 500 elever, naturskönt belägen mellan hav och skog. Utöver grundskoleverksamheten bedrivs fritidshem i sex avdelningar, där ungefär hälften av våra elever är inskrivna. Generellt har skolan god måluppfyllelse och en driven personalgrupp. Skolan är har en stark förankring i lokalsamhället och för skolans framtid finns planer på en nybyggnation.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
• Undervisning i vår blivande årskurs 1
• Resurs i klasser åk F-3
• Arbete och samverkan i arbetslag
Vem söker vi
Vi söker dig som är driven och utvecklingsorienterad. Du tar ansvar och arbetar självständigt i rollen som lärare, och är bra på att skapa goda relationer och samverkansytor, såväl med kollegor som med elever, vårdnadshavare och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• lärarlegitimation för åk f-3
• behörighet i Ma och Sv
• god förtrogenhet med grundskolans styrdokumentÖvrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så lägg gärna in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
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451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Grundskola F-6 Kontakt
Sveriges lärare nås via kommunens växel 0522-696000 Jobbnummer
9956011