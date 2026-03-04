Lärare åk F-3 till Ljungfälleskolan
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en skola som kännetecknas av fin gemenskap, trivsel mellan kollegor, där det finns en varm stämning och där eleven och undervisningen alltid står i fokus?
Tycker du att det är viktigt med samverkan mellan olika verksamhetsformer för att påverka elevens hela dag? Välkommen att söka denna tjänst!
Som lärare i årskurs F-3 får du en viktig roll i att skapa den trygghet, nyfikenhet och struktur som bygger grunden för elevernas fortsatta skolgång. Hos oss är du en närvarande, varm och tydlig ledare som hjälper eleverna att utveckla både sitt lärande och sin sociala trygghet.
Hos oss kommer du att:
• Leda undervisningen i F-3 och skapa en trygg, förutsägbar och inspirerande lärmiljö där eleverna vågar prova, utforska och lyckas.
• Arbeta språkutvecklande i alla ämnen och ge eleverna en stark start i sin läs-, skriv- och matematikutveckling.
• Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och ge stöd som gör lärandet möjligt för alla.
• Bygga förtroendefulla relationer och skapa goda rutiner som främjar studiero, trygghet och arbetsglädje.
• Samarbeta nära kollegor, där ni planerar, analyserar och utvecklar undervisningen tillsammans. I vårt flerlärarskap tar vi vara på varandras kompetenser och hjälper varandra att lyckas.
• Ha en professionell dialog med vårdnadshavare för att tillsammans stödja elevens utveckling.
Hos oss är samarbetet och goda relationer vår största styrka. Vår skola erbjuder en varm och välkomnande miljö där vi tar hand om varandra och bygger en kultur som präglas av samarbete och respekt.
Här gör du skillnad varje dag, skapar framtidstro och bidrar till en undervisning där varje elev får möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurserna F-3 och som vill vara en trygg och viktig vuxen i elevernas allra första skolår. Du har en stabil och genomtänkt pedagogisk kompetens och förmågan att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö där varje elev känner sig sedd, trygg och motiverad i sitt lärande.
• Du bygger relationer med både elever och vårdnadshavare med värme, respekt och tydlighet, och du leder klassen med struktur och omtanke.
• Du är också öppen för att kontinuerligt utveckla undervisningen, både utifrån forskning, kollegialt lärande och elevernas behov. För dig är läraryrket ett arbete där man hela tiden finslipar sitt ledarskap och sina metoder tillsammans med kollegor och med elevernas bästa i fokus.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Ersättning
