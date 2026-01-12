Lärare åk. F-3, Rönnängs skola
2026-01-12
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vi erbjuder:
* en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö och engagerande kollegor
* möjlighet att vara en del av ett kreativt framåtblickande arbetslag
* stöd och fortbildning för att utvecklas i din yrkesroll
* en skola som värdesätter trivsel, trygghet, och en positiv lärandemiljö
fantastiska möjligheter art använda naturen i undervisningen
Du ska:
* undervisa på lågstadiet, F-3
* planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen
* vara mentor för en grupp elever, vilket innebär att du ansvarar för deras sociala och akademiska utveckling
* samverka med kollegor, föräldrar och andra aktörer för att stödja elevernas lärande och välmående
* delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och bidra till en positiv skolmiljö.Kvalifikationer
Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i förskoleklass till åk.3
Erfarenhet av undervisning och mentorskap är meriterande. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar, har en stark vilja att bidra till varje elevs utveckling och lärande. Viktigt med en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
