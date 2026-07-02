Lärare åk F-3
Sävsjö Kommun / Grundskollärarjobb / Sävsjö Visa alla grundskollärarjobb i Sävsjö
2026-07-02
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
På Hägneskolan finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra. Vi sätter elevens behov i centrum och arbetar efter ledorden: glädje, kunskap och trygghet.
Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär undervisning i åk F-3. Stadie och skolämnen justeras mot den sökandes behörighet. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och isamarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakterKvalifikationer
Vi söker dig som har grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och åk 1-3. Du har goda ämneskunskaper samt kunskap om pedagogiska och didaktiska metoder, vad gäller undervisning och bedömning. Du är en van IT-användare.Ämnesbehörighet och lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.
Som person är du positiv, ansvarstagande, har en positiv elevsyn, och brinner för att utveckla verksamheten. Du har god samarbetsförmåga och förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå uppsatta mål. Du har även förmåga attskapa engagemang och delaktighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun Kontakt
Rektor
Marie Fransén marie.fransen@savsjo.se +4638215340 Jobbnummer
9988276