Lärare åk 7-9 Tyska
2026-03-06
Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på http://www.ljusnarsberg.se
Publiceringsdatum2026-03-06
Vi söker en lärare i tyska till årskurs 6-9.
Om du är behörig lärare är tjänsten en tillsvidareanställning. Behörighet i fler ämnen är meriterande.
Arbetsuppgifter samt kvalifikationer
Vi vill att skolans alla elever ska känna trygghet, trivsel och studiero för att kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom dina ämnen. Du ingår i arbetslag, där du samarbetar med kollegor för att skapa en varierad, inkluderande och motiverande undervisning.
Du arbetar utifrån ett elevcentrerat förhållningssätt där du möter elevernas olika behov och förutsättningar. I tyskan lägger du särskild vikt vid muntlig och skriftlig kommunikation och arbetar med att väcka nyfikenhet och intresse för språket och kulturen.
Du är en trygg, engagerad och relationsskapande pedagog som motiveras av att se elever lyckas. Du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat, delar med dig av dina erfarenheter och deltar i skolans utvecklingsarbete.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att omsätta dem i praktiskt arbete. Du använder digitala verktyg på ett naturligt och pedagogiskt sätt i din undervisning.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i tyska.
Har god förmåga att skapa engagemang, struktur och studiero i klassrummet.
Är flexibel, samarbetsinriktad och kommunikativ.
Vill bidra till skolans utveckling och ett kollegialt lärande.
Erfarenhet av undervisning i flera ämnen eller arbete med språkstödjande metoder är meriterande.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Blir du kallad till intervju behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola (RPS 442.5 2008-06).Övrig information
