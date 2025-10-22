Lärare åk 7-9 i bild till Rönnowskolan
2025-10-22
Nu erbjuder vi alltså en ledig plats för dig som vill bli en i vårt härliga gäng på Rönnowskolan!
Här möts du av en stödjande och kollegial gemenskap, där samarbete och trivsel står högt på agendan. I mötet med våra fina elever får du också chansen att vara ditt bästa jag både som pedagog och medmänniska. Tillsammans gör vi varje dag den här världen till en lite bättre plats att vara på!
Din roll hos oss
Du kommer att arbeta som lärare i bild för årskurs 7-9 och ha mentors uppdrag.
Som lärare på Rönnowskolan kommer du att ingå i ett av våra tre spår. Varje spår är samlat runt max sex klasser och består av de mentorer/undervisande lärare som möter just de klasserna. Spåret har en gemensam yta för sina arbetsplatser och den är belägen i direkt anslutning till elevernas hemklassrum. Hela grundtanken handlar om trygga relationer och ett nära samarbete kring elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.
Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.
Vem söker vi?
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnet bild i grundskolan och det är meriterande om du har ämnet textilslöljd inom ramen för lärarlegitimation. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå enligt ovanstående. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har erfarenhet av att bedriva undervisning och ser gärna att du tidigare har arbetat som lärare i grundskolan
Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Det är en fördel om du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd liksom förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.
En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.
Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Rönnowskolan, med sitt självklara läge mitt i byn Åhus och med havet som granne, är en skola med gamla anor. Här har många generationer känt trygg gemenskap och skaffat sig en utbildning av högsta kvalitet. Vi är en stor skola, där det ständigt bubblar av liv och rörelse. Trots att mycket vatten har runnit ut i havet har vi fortfarande samma mål för våra elever som för över hundra år sedan - trygghet och trivsel, med goda kunskaper som följd.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.Läs mer om våra förmåner och om oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 eller lämna din ansökan på medborgarcenter på Rådhus Skåne för en säker ansökningsprocess.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2025-304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Kontakt
Rektor
Maria Olsson 044-13 47 43 Jobbnummer
9568162