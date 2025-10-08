Lärare åk 7-9 Hem- och konsumentkunskap
2025-10-08
Vi söker dig som vill arbeta med ungdomar på högstadiet och som har ett stort intresse för ditt ämne.
Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad och tar egna initiativ. Vi sätter stort värde i god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar prova nya arbetssätt. Vi driver ett engagerat elevhälsoarbete där stödfunktioner som specialpedagog, speciallärare, SvA-lärare, kurator, socialpedagog, SYV och skolsköterska har ett nära samarbete med övriga pedagoger.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i Hem- och konsumentkunskap. Annat ämne kan vara aktuellt.Kvalifikationer
Lärarutbildning och legitimation för undervisning i de högre åldrarna
Tillträde sker enligt överenskommelse
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
