Lärare åk 7-9 Hem- och konsumentkunskap

Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Stenhamreskolan 7-9 / Grundskollärarjobb / Ljusdal
2025-10-08


Visa alla grundskollärarjobb i Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Stenhamreskolan 7-9 i Ljusdal

Publiceringsdatum
2025-10-08

Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med ungdomar på högstadiet och som har ett stort intresse för ditt ämne.

Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad och tar egna initiativ. Vi sätter stort värde i god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar prova nya arbetssätt. Vi driver ett engagerat elevhälsoarbete där stödfunktioner som specialpedagog, speciallärare, SvA-lärare, kurator, socialpedagog, SYV och skolsköterska har ett nära samarbete med övriga pedagoger.

Dina arbetsuppgifter
Undervisning i Hem- och konsumentkunskap. Annat ämne kan vara aktuellt.

Kvalifikationer
Lärarutbildning och legitimation för undervisning i de högre åldrarna

Övrig information
Tillträde sker enligt överenskommelse





I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/181".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ljusdals kommun (org.nr 212000-2320)

Arbetsplats
Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Stenhamreskolan 7-9

Kontakt
Emma Nyberg
0765277948

Jobbnummer
9545877

Prenumerera på jobb från Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Stenhamreskolan 7-9

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Stenhamreskolan 7-9: