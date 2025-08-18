Lärare åk. 6-9 i Idrott till Elinelundsskolan
2025-08-18
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare och som är behörig att undervisa i idrott i kombination med SO.
Du kommer att få möjlighet att vara med och utveckla verksamheten och därför söker vi dig som har förmågan och viljan att se helheten och arbeta för att skapa gynnsamma strukturer och rutiner med varje elev i fokus. Lärarlaget blir en viktig kugge i utvecklingsarbetet tillsammans med skolledningen. Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ditt fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 5-9 där du utbildar och stöttar eleverna socialt och i deras kunskapsutveckling. Du utmanar eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Hos oss på Elinelundsskolan erbjuds du ett utvecklande uppdrag där du är del i processen att skapa en välfungerande F-9-skola. Utöver ditt team av lärare kommer du även att samarbeta med skolledningen och elevhälsoteamet.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i idrott. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån aktuell forskning utvecklar du ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa in på Elinelundsskolan ska du vara duktig på att skapa goda och hållbara relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi värdesätter framför allt din förmåga att tillsammans med kollegor hitta lösningar på komplexa problem samt att du trivs när du blir utmanad och kan inspirera andra.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Skolan ligger mitt i en framväxande ny stadsdel i Malmös södra område belägen mellan Limhamn och Hyllie. Elinelundsskolan har en spännande placering med ett naturnära läge intill det stora kalkbrottet och lärmiljöerna skapar mycket goda förutsättningar för undervisning och lärande. Elinelundsskolan är en F-9 skola med 750 elever.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
