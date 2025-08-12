Lärare åk 5 till Väse skola
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2025-08-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Beskrivning
Vi på Väse skola söker nu en lärare i årskurs 5 som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv.
Vi är en liten skola med cirka 1650 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt ett fritidshem. Vår skola är en skola för var och en. Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever! Vi arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer där eleven får ledning, stimulans och stöd för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/vase-skolaDina arbetsuppgifter
Som lärare i årkurs 5 är ditt huvuduppdrag att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter utifrån läroplanen och varje elevs individuella behov och förutsättning. Du planerar undervisningen genom att ta fram mål, välja metoder och material samt förbereda lektioner. Tillsammans med eleverna utvärderar du undervisningen för att alltid sträva efter att förbättra undervisningen, elevernas lärande och ditt professionella lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation mot årkurs 4-6. Det är meriterande om du tidigare arbetat som klasslärare.
Som person ser vi att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor samt vårdnadshavare. I ditt tydliga och medvetna ledarskap utformar du en trygg miljö för eleverna. Vi ser även att du är strukturerad samt har god förmåga och trivs med att arbeta både självständigt som i grupp.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Väse skola Kontakt
Kenneth Falander 054-0541305 Jobbnummer
9454376