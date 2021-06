Lärare åk 5 på Tavelbäcksskola - Östersunds Kommun - Grundskolelärarjobb i Östersund

Östersunds Kommun / Grundskolelärarjobb / Östersund2021-06-28Visstid 80-100% läsåret 21/22 med möjlighet till förlängning. Tillträde 18 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.Östersunds växer och utvecklas! Med närheten till fjäll och storslagen natur attraherar Östersund ständigt nya invånare. Kommunen som arbetsgivare har drygt 5 600 medarbetare i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare. Som lärare i Östersunds kommun arbetar du främst med våra yngre medborgare. Du är en viktig person i elevernas lärande och utveckling genom att väcka deras nyfikenhet och lust till ny kunskap.Tavelbäcksskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem i område Odensala. Till hösten kommer ca 260 elever att gå på skolan och ca 130 elever på fritids. Vi har nära till friluftsliv och natur som vi ofta nyttjar i undervisningen. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla en undervisning som är tillgänglig för alla elever och vi har kommit långt i att systematiskt följa upp och utvärdra vårt arbete. Skolan har en tradition av äventyrs- och utepedagogik.ArbetsuppgifterKlasslärare åk 5, med undervisning i svenska, engelska, so, no, teknik och elevens val, samt också undervisning i engelska i åk 6. Utvecklingssamtal ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6.KvalifikationerBehörig och legitimerad lärare i åk 4-6, gärna med inriktning svenska och SO. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.Sista ansökningsdag2021-08-10Varaktighet, arbetstidDeltid Allmän visstid2021-06-28Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-10Östersunds kommun5834839