Lärare åk 4-6 Vikariat
2025-11-05
Järntorgsskolan söker en vikarierande lärare till årskurs 4-6 med start vårterminen 2026.
Järntorgsskolan är Noras största F-6 skola med cirka 280 elever. Järntorgsskolan har två klasser i varje årskurs.
Här arbetar 50 pedagoger med hög behörighet, fördelade inom grundskolan årkurs F-6 , anpassad grundskola och fritidshem.
Vi arbetar utifrån en gemensam vision "Våra elever känner sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat". Vi är organiserade i fem arbetslag med tillhörande arbetslagsledare och skolledningen består av rektor och biträdande rektor.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som lärare för årskurs 4-6 på Järntorgsskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer.
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha lärarlegitimation för årskurs 4-6 alternativt motsvarande arbetserfarenhet. Tjänsten ställer inga krav på behörighet i ett specifikt ämne.
Som person är du lugn och trygg, du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar in, förstår och visar hänsyn. Vidare ser vi att du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som du påbörjat.
För att passa i rollen som lärare på Järntorgsskolan är det viktigt att du bär på en "samarbetskultur" då vi ser det som en viktig framgångsfaktor. Du är också ansvarstagande och har en god förmåga att samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Vidimerade kopior av betyg & intyg ska tas med vid en eventuell intervju.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Kontakt
bitr rektor
Karolina Bernström karolina.bernstrom@nora.se Jobbnummer
9590081